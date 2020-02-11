iOS 13.4增CarKey iPhone變車匙？實用性成疑Apple有更長遠目標

近日關於「iPhone將成為汽車鑰匙」的話題在網絡上引起了熱門的討論，並引發了人們對於未來科技發展的無數遐想。不過小編在深入了解整個事件的來龍去脈之後，卻發現事情並非像想象的那麼簡單。

iPhone手機變身車匙看似很美好，但實現起來卻很難。iPhone手機變身汽車鑰匙的消息來源，指的是蘋果近日面向開發人員推送最新的iOS 13.4 Beta版本，在這個新版本引入名為CarKey系統代碼，Apple Watch和iPhone用戶可使用CarKey軟件使用NFC解鎖獲得授權某些汽車。

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iPhone啟用CarKey後將能夠讀取啟用NFC的車輛所需的關鍵數據。iPhone讀取密鑰後，Wallet應用程序將允許用戶打開支持NFC的車輛或啟動車輛的引擎和驅動器。用戶還可以將數據傳輸到用戶的Apple Watch，這也將使Apple Watch成為打開和啟動車輛的鑰匙。

（Eleks Tesla Apple Watch App圖片）

手機解鎖並非高科技

首先，NFC其實並非是什麼高科技，通過與APP軟硬件相結合，可以在手機上模擬交通卡拍卡的應用場景。除此之外，蘋果的Apple Pay功能也基於NFC功能來實現，iPhone變身汽車鑰匙，其實在技術上並沒有什麼創新，關鍵在於蘋果能否建立起一套基於安全和便利性兼顧的運行邏輯。

如果以NFC作為驗證介質來控制汽車門鎖的開啟，相信一定會引起不必要的安全擔憂。其關鍵一點在於汽車門禁系統和信息中樞系統Offline和Online的本質安全性區別。雖然NFC可用於門禁和移動支付，但其實很容易破解。汽車不同於小面額的移動支付，涉及重大的財產和人身安全隱患，相信蘋果很難推行汽車製造商引入其系統。

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背後隱藏巨大利益爭奪

其次，如果當iPhone真的成為汽車鑰匙，那麼幾乎等等同於掌握了車主的全部隱私信息。儘管這些科技巨頭公司都十分尊重用戶的隱私安全，但明眼人都知道這些敏感的個人信息對於他們的價值是多麼的可貴，甚至是支撐其商業盈利邏輯的核心。汽車品牌商能否允許蘋果獲得其用戶的敏感個人信息，這是一個很難決斷的巨大利益問題。

另外一方面，增加CarKey系統也會增加車輛製造成本。對於動輒百萬出貨量的汽車品牌而言，每顆螺絲的增減都要精打細算，更何況是一套昂貴的智能化門禁系統和車載信息終端設備。況且並非人人都用iPhone手機，平白增加一個並非剛需和存在明顯差異化的配件，這對於「精益生產」的汽車製造商而言，簡直是太難了。

如此解鎖更像脱褲子放屁

最後，其實在應用場景的邏輯上而言，用手機打開車門則有些「脱褲子放屁」的意味了。在無鑰匙進入和無鑰匙啟動早已經十分流行的今天，隨手一拉解鎖車門，上車藍牙或WiFi自動連接手機豈不是更加便利，手機在這個應用場景中理應是被弱化的存在。而蘋果要做的是把什麼都集成在iPhone裏，開車也要拿出來手機，如此邏輯顯然是「倒行逆施」了。

（BMW圖片）

或許遠程啟動對於部分用戶存在一定的價值，但整體而言並非剛需，況且通過網絡即可實現，這在如今也已經不是什麼高科技炫技的範疇了，當然也並非必須蘋果所謂的Carkey系統。至少從目前的透露的信息看，蘋果的Carkey系統並無明顯過人之處，相信未來任何一個成功的汽車製造企業，都具備打造自身智能解鎖和信息中樞的實力。

蘋果造車的彷徨與掙扎

那麼蘋果蘋果推出所謂的「Carkey」或者說把iPhone打造成汽車鑰匙究竟是意欲何為呢？以上所列舉的問題蘋果自然也能看到，人家設計師和分析師自然比我看得長遠。對於蘋果這樣的全球頂級科技公司來講，他們更看重的是未來。或許蘋果希望在未來成為汽車領域中的「Windows操作系統」，從而成為未來智能汽車的控制中樞和信息中樞。

但前提是傳統機械結構汽車完成向新能源智能汽車的變革，這顯然是一個相對較為漫長的過程。因此，蘋果開放這個接口，只能說是一邊觀望，一邊佈局，亦或是在未來智能汽車這個迷局中不斷的試錯、彷徨，甚至掙扎的過程。在蘋果的造車計劃無限擱淺之後，在特斯拉異軍突起之後，蘋果想要在汽車圈站穩腳跟，還真是有點難了。

特斯拉不會憑空崛起，蘋果也不會憑空衰敗，其中的關鍵在於，人不能跟趨勢作對！

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】