蘋果供貨商鴻海中國主廠區　2月或恢復50%產能

鴻海復工的情況將關係蘋果供應鏈是否會出現干擾。如果疫情在4、5月份可以獲得控制，品牌公司應該會加速推出新產品，以帶動下半年的市場需求。

綜合媒體2月12日報道，蘋果主要供貨商鴻海在中國主要廠區本週（2月10日當週）已陸續拿到復工許可後，路透引述消息人士表示，公司內部設定目標希望2月底能恢復50%在中國的產能，3月可以達到80%。

鴻海在中國的兩大主要生產基地，河南鄭州和廣東深圳龍華兩地廠區周一（2月10日）均已獲准復工，規模較小的崑山廠區亦在周二（2月11）拿到復工許可。

新冠肺炎疫情對智能手機產業的影響還不能準確預計。（AP）

鴻海董事長劉揚偉此前已多次指示，各地廠區復工，均須當地政府正式核准後，才能復工，但在復工前，皆須做好各項隔離防疫措施，以及復工前的返廠準備，配合當地政府的法規，以因應防疫突發狀況。

目前鴻海的台籍幹部目前多數都在台灣上班，如果要返回大陸，需要董事長核准，而且全球申請遠端作業。

此前市場分析機構Strategy Analytics分析指出，全球有70%的智能手機都是在中國生產製造，新型冠狀病毒將影響全球智能手機的供應鏈和製造產能。同時，由於隔離或旅行限制而導致工廠的開工延誤也將不可避免地導致暫時的勞動力供應短缺。新型冠狀病毒或將影響全球和中國的智能手機市場。