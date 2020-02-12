傳2月減租一半助商戶抗疫　海港城：屬保密協議　未能對外透露

「武漢肺炎」疫情持續，零售餐飲生意大受影響。有本地傳媒稱，收到九龍倉置業（1997）旗下海港城發出一份內部電郵，指海港城決定2月份減租五成，另外正實施一系列措施對抗疫情，以保障客戶及租戶。

海港城回覆《香港01》查詢時表示，與各租戶均有簽訂保密協議，所有洽談內容和合約安排恕未能對外透露。

據公司去年上半年的業績報告中指出，未反映去年受反修例風波所引發的示威，以及近日的疫情影響下，海港城收入為61.65億元，佔公司整體收入的73%，海港城商場收入按年升6%；總銷售額則錄得1%跌幅至184.97億元。

有分析相信，在過去大半年的一連串事件拖累，海港城的銷售表現將會進一步轉差。

過去大半年，本港零售市道一直都未有好轉。（資料圖片）

多個商場都有推出紓困措施

惟目前市況下，近期亦有業主推出多項措施，亦助租客面對目前的情況。香港地產建設商會昨日（10日）發表聲明指，會與有需要租戶提供減租等辦法，紓緩經營壓力。

領展（823）公佈，將預算8,000萬元成立「中小商戶同舟計劃」，因應個別租戶面對的經營狀況，延續去年底向租戶所提供的針對性支援，包括分期繳納租金、豁免罰息及服務費、免租期、租金減免、針對飲食商戶的額外泊車優惠等

新地（0016）指，會繼續與商戶保持緊密聯繫，並會按個別商戶的實際狀況，提供各種適切的協助和紓困措施。恒基（0012）就指，受影響的租戶如有特別經營困難，可按公司機制提出，公司將按個別情況衡量和處理，冀能共渡時艱。在過去半年，集團已向部份租戶提供租金優惠，當中大部份為中小企。