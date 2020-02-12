香港電訊去年多賺8％　末期分派40.37仙　擬4月推5G服務

香港電訊（6823）去年盈利按年上升8%，至52.17億元，每股份合訂單位末期分派40.37港仙，全年總分派70.38港仙。

香港電訊董事總經理許漢卿指，公司將會於4月推出5G，目標成為香港第一個推出5G的營運商。她指，在消費者市場方面，將同Now TV合作在歐洲國家盃2020，提供虛擬實境、360度多鏡頭及高清畫質播放；並夥拍MOOV合作推出24 bit音質播放。此外，在電競方面將以5G結合雲端遊戲和edge computing（邊緣運算），亦會為不同行業開拓新的5G方案，包括智慧城市、公用服務、醫療健康同交通。

香港電訊目標成本港首推5G營運商

她指，公司擁有全港最多頻譜，當中低頻將繼續用作4G，特別適用於室內環境及地底路段，中頻提供室內室外優良5G覆蓋，其中4.9GHz是很重要因可用於大埔及赤柱一帶的限制區，而3.5GHz暫時未能夠覆蓋，另外高頻可為特定場提供專用網絡，例如香港國際機場，提供大量客戶的頻寬。

香港電訊董事總經理許漢卿指，公司擁有全港最多頻譜，其中4.9GHz可用於大埔及赤柱一帶的限制區。

截至12月底止全年，總收入下跌6%，至331.03億元。電訊服務收入升1%至219.53億元，流動通訊總收入倒退16%至118.14億元，當中，流動通訊產品銷售跌41％至34億元，反映手機更換週期延長，尤其是市場正在期待 5G 手機的推出，以及消費意欲低迷所影響。

期內，除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）升2%至128.17億元。至12月底，後付客戶每名客戶平均消費額（ARPU）為200元，按年升1%，總客戶人數升8%至467.9萬名。

香港電訊指出，正籌備在4月推出5G服務，並為香港首批用戶提供獨特的消費者應用，涵蓋虛擬實境、擴增實境、電競等，公司認為5G能創造更多商業應用的機遇。公司又指，去年事件及新爆發的新型肺炎，對經濟及社會影響不容低估，將對投資及成本控制格外審慎。