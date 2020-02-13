【邊唱淡邊入貨】摩根大通手上Tesla持股兩個月內大增6倍

在投行摩根大通高調唱空特斯拉的同時，該行卻在暗中增持這家電動車製造商的股票。根據摩根大通2月11日向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F-HR報告，從2019年11月12日至12月31日，摩根大通增持特斯拉股票的比例高達609.49%。

報告顯示，截至2019年12月31日，摩根大通持有2,537,599股特斯拉股票，市值約為10.62億美元。該行早些時候提交的13F-HR報告則顯示，截至2019年11月12日，其持有357,666股特斯拉股票，市值約為8,620萬美元。

摩根大通2019年四季度增倉特斯拉超6倍。（新華社）

在不到兩個月的時間中，摩根大通增持了約216萬股特斯拉股票，增持比例達到609.49%；持有的特斯拉股票市值增加了1132.20%。如果持股不變，至2月11日收盤，摩根大通持有的特斯拉股票市值已達到19.65億美元。

摩根大通有持倉股票期權形式的基礎證券衍生產品的傳統。該公司當前持有308,300股特斯拉認購期權（call options），市值約為12.90億美元；以及1,211,600股認沽期權（put options），市值約為5.07億美元。

特斯拉一直是被華爾街做空最多的股票，但始於2019年下半年的股價持續大漲讓淡倉損失慘重。摩根大通一直是看空特斯拉股票的主力。這家國際投行在此前的研報中稱表示，特斯拉目前的股價對一家汽車製造商來說被嚴重高估。特斯拉是一家汽車公司，而投資者卻將其估值為科技公司。該報告強調特斯拉的股價將最終回調，就像其他股價低迷的美股汽車龍頭一樣。

2020年1月24日，摩根大通曾發研報，重申特斯拉股票「賣出」評級，並把目標股價定為240美元。1月底，摩根大通把特斯拉股票上調至260美元，但仍維持「賣出」評級。按照260美元的股價計算，意味着特斯拉股價有着66%的下跌空間。

與高盛唱空做多不同，特斯拉大好友Ark investment一直在極力唱好特斯拉。這家公司在2月初曾發佈研報，預測特斯拉股價在2024年將達到7,000美元。該公司還認為，在牛市的情況下，特斯拉的股價將達到甚至超過15,000美元。Ark investment預計，未來五年電動汽車的銷量將佔全部汽車銷量的三分之一，特斯拉的份額將達到18%。不過在唱多特斯拉的同時，該公司在近期通過減持特斯拉股票套現超3,000萬美元。