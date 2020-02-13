美媒：特朗普有條件同意簽署塔利班和平協議

《紐約時報》2月11日引述美國和阿富汗官員報道，總統特朗普（Donald Trump）有條件同意與塔利班簽署和平協議，而條件是塔利班要兌現減少暴力的承諾。不過霍士商業新聞電視台（Fox Business Network）發布相關消息後撤回報道，指訊息有誤。

美國和塔利班有望達成和平協議。圖為塔利班代表團2019年5月30日與阿富汗高官會面後離開。（路透社）

《紐約時報》指，如果塔利班於2月稍後時間的7日「測試期」內，證明致力持續減少暴力，雙方將簽署和平協議。之後美軍將逐漸撤走，塔利班和阿富汗政府將就國家的未來直接談判。

報道引述阿富汗高官指，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11日向阿富汗表示，特朗普暫時批准有關做法。一名華府高級外交官形容，協議原則上已經有95%取得共識，未來數周將更清楚雙方能否達成最終協議。一名塔利班高官指，談判有正面發展，但拒絕透露細節。

霍士商業新聞電視台早前同樣報道特朗普有條件同意與塔利班簽署和平協議，不過後來撤回報道，指報道有誤。

美國國防部部長埃斯珀（Mark Esper）12日指，美方談判代表將「減少暴力」的建議列為談判的其中一個選項。路透社同日報道，美國和塔利班有望2月簽署和平協議。