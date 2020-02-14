【武漢肺炎】疫情之下中國多個城市出新政扶持房地產

近日，中國多個城市出台了針對房地產企業的政策，減少新冠肺炎疫情對房地產行業的衝擊。

內媒《證券時報》報道，受新冠肺炎（NCP）疫情影響，幾乎所有的中國房企都壓力巨大。在企業自救的同時，部分地方政府出台了相關措施，支持房地產企業積極應對疫情給生產經營造成的困難。

2月12日，無錫連夜出台了17條保障城鄉有序建設的政策，在疫情期間給予房地產相關企業全方位支持，涉及信貸、税收、預售、工期等諸多方面。

房企如何判斷未來市場走勢，土地市場或許是一面「鏡子」。（新華社）

在西安，按照《西安市人民政府關於有效應對疫情促進經濟平穩發展若干措施》要求，西安市資源規劃局也出台了有效應對疫情，促進經濟平穩發展的多項措施，其中這一政策最引人注意：疫情防控期間，新出讓土地原則上可按起始價的20%確定競買保證金，出讓合同簽訂後一個月內繳納土地出讓價款的50%，用地單位出具承諾書後，餘款可按合同約定分期繳納，繳款期限最長不超過一年。有開發商表示，西安這次出台的分期繳納土地出讓金政策，可以有效緩解房企拿地的資金壓力。

廣州南沙也及時出台關愛企業十條，支持企業攻克時限，依法合理減免房產税、城鎮土地使用税。

報道稱，有消息指出，江西省地產協會提交了《關於疫情過後對地產企業扶持政策的建議》，政策提及了對限購政策放鬆的建議，也引起市場的關注。

不過，有分析人士表示，目前無錫、西安等城市所出台的措施都只是緩解房地產企業面對的困難，並沒有觸及限價、限貸等措施，政策的邊界相當明確，所以不能稱之為「救市」。