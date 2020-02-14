HKTVmall與GIORDANO、Baleno、鴻福堂等合作　拓展自取點

香港電視（1137）旗下的24小時網上購物商場 HKTVmall宣佈，與多家知名連鎖零售商合作，提供 HKTVmall 訂單自取服務，令訂單自取點由現時的75個大幅增加至100個。各商戶也將陸續增加自取點的門市。

公司指，自今年一月起，HKTVmall訂單量明顯增加，按年增長64.7%至平均每日訂單數量22,400張，令客戶訂單不論是送貨或自取，都需要等候較長時間，所以跟商戶合作，在各商戶的門市提供自取服務。一方面可拓展自取點網絡，減輕送貨壓力；另一方面，也可為合作商戶的門市帶來人流。參與是次合作計劃的商戶及其門市資料如下 :

Baleno

西環 - 卑路乍街 8 號西寳城高層地下 UG05 號舖

太和 - 太和路 12 號太和廣場 2 樓 230-231 號店

CATALO

上環 - 干諾道中 168-200 號信德中心 2 樓 245 號舖

紅磡 - 都會道 6 號置富都會商場 7 樓 738 號舖

屯門 - 鄉事會路 83 號 V City1 樓 L1-6 號鋪

中環 - 威靈頓街 20 號威靈頓公爵大廈地下 D 舖

旺角 - 亞皆老街 8 號朗豪坊 B2 層 22-23 號舖

尖沙嘴 - 金馬倫道 15 號金馬大廈地下 15A 號舖

九龍灣 - 宏照道 38 號 MegaBox 商場 7 樓 3 號舖

GIORDANO

太古 - 太古城道 18 號太古城中心 3 樓 306 號舖

銅鑼灣 - 駱克道 496-498 號合亞廣場地下

沙田 - 新城市廣場第三期 L3 層 A335 號舖

將軍澳 - 唐德街 9 號將軍澳中心商場地下 G50 號舖

奧運 - 奧海城 2 期地下上層 UG48 號舖

尖沙咀 - 彌敦道 74 - 78 號文遜大廈地下

九龍灣 - 德福廣場第 1 期地下 91 - 92 號舖

中環 - 德輔道中 27 號安樂園大廈地舖

元朗 - 青山公路元朗段 99-109 號元朗貿易中心地下 1 號舖

屯門 - 屯門市廣場二期一樓 39 - 42 號舖

上水 - 彩園廣場 3 樓 R12A 及 R12B 號舖

香港仔 - 香港仔中心地下 4 號舖

柴灣 - 新翠商場 L1 層 125-128 舖

鴻福堂

觀塘 - 秀茂坪商場 3 樓 301B 號舖

深井 - 青山公路 33 號碧堤坊 3 樓 07 號舖

何文田 - 何文田廣場地下 9 號舖