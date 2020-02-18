疫情下企業陸續復工　馬雲談提3點建議和1篇薦文

雖然武漢肺炎疫情還在繼續，但是已經有越來越多的在華企業開始復工，面對這樣的情況，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲也是給出了自己的建議。

馬雲特意向湖畔學員發出三點建議。第一、在保障防疫安全的前提下，有條件經批准的企業要迅速恢復生產，或者逐步恢復生產；沒有條件的，也應創造條件，練好內功，準備恢復生產。

馬雲為湖畔學院發出三點建議，有條件要迅速恢復生產。（Reuters）

第二、要迅速開始內部總結與反思，看看有哪些問題一定要改革，有哪些機會一定要抓住，盤點一下自己到底要什麼、有什麼、放棄什麼和堅持什麼，從危機與變化中找到方向。

第三、要迅速學習數字化辦公、數字化生存。未來的企業，只分使用互聯網技術的實體經濟和不使用互聯網技術的實體經濟，使用互聯網技術的實體經濟肯定生存能力更強，生存率更高。

此外，馬雲還給大家推薦了稻盛和夫（京瓷、KDDI的創辦人）的一篇文章《把蕭條當作再發展的飛躍台》。

在《在蕭條中飛躍的大智慧》有六個演講的集錦，由「把蕭條當作再發展的飛躍台」、「用關愛利他之心突破困境」、「克服蕭條的六項精進」、「經營十二條的大智慧」、「謹記經營三要訣」、「經營為何需要哲學」六篇構成，主要闡述危機下企業如何發展。

《把蕭條當作再發展的飛躍台》是其中最點題的一篇是，闡述在金融經濟危機時代，如何克服危機，健己身，強己迫，應對危機的一條預防策略和五項對策。

馬雲曾在1月中旬舉辦的湖畔大學第六屆最終面試溝通會上表示，湖畔大學不教人賺錢，而是希望跟大家一起研究、並且教大家怎麼去創造價值。他們希望為中國未來、世界未來發現、訓練、培養出一批二十一世紀的企業家。