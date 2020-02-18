【武漢肺炎】世貿稱疫情或進一步衝擊貿易前景

武漢肺炎疫情對全球供應鏈帶來衝擊，商品貿易自然受波及。世界貿易組織（WTO）指出，全球商品貿易增速在今年初維持疲弱，與新型冠狀病毒肺炎疫情有關，又認為這種低於趨勢的表現或會惡化。

世貿指出商品貿易指標從去年11月的96.6降至95.5，並指出有關指標變化尚未考慮到疫情等最新情況，又指出疫情或進一步衝擊貿易前景。

若商品貿易指數低於100，反映出貿易增長低於中期趨勢。

世貿又指出去年第3季全球商品貿易按年下跌0.2%，在第4季則回升，可是從最新數據顯示復甦情況難持續，今年首季或出現下跌。

美商會﹕在華企業面臨人手短缺

另一方面美國商會指出，在內地的美資企業指出，疫情導致工人嚴重短缺，影響全球供應鏈。上海美商會的調查顯示，近半數在華的美國企業指出，疫情引致企業停工已波及全球業務。

受訪的企業中，部份從事製造業，相關企業中有9成表示預料會在本周內復產，可是當中78%受訪企業指出，廠房並無足夠工人，無法全面恢產；另有48%的受訪企業指出，工廠停工對供應鏈帶來影響。

調查又顯示，約3分1受訪企業指出，若工廠無法復工會考慮將生產線遷出中國。

商會會長季愷文指出，現時企業最大問題為缺乏勞工，即使內地當局批准工廠復工，仍欠缺工人，與工人從外地返回工作崗位需要隔離14日安排有關；預料全球供應鏈受到嚴重影響，而這種影響才剛開始。