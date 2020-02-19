【武漢肺炎】中國航空市場嚴重萎縮　排名降至25位　落後葡萄牙

武漢肺炎疫情對中國航空業市場帶來衝韓。原本中國航空市場預計在十年內超越美國，成為世界最大的航空市場。但是由於冠狀病毒的爆發，短短五周，中國航空市場萎縮，從全球第3位下滑至第25位，甚至排名在葡萄牙之後。

《彭博》引述航空數據商OAG的數據顯示，1月20日至2月17日，全球航空公司飛往中國的航班減少了170萬個座位，佔運力的80％。同時，中國的航空公司削減了國內線1,040萬個座位。

疫情擾亂中國航空市場。（新華社）

OAG高級分析師John Grant在報告中指出，以往的事件都不如武漢肺炎疫情影響之大，而近年在新市場和旅客的大增下，同時也突顯了中國市場先前對航空業的重要性和航空服務快速地全球化。

許多航空公司已暫停飛往中國的航班，以遏制病毒的傳播。據OAG的數據，從中國到香港和台灣的座位總數在五周內下降了25萬，而該國的三大航空公司將國際運力削減了80％至90％。

疫情衝擊需求量減少，並導致各家航空公司運力下降，中國南方航空（1055）和中國東方航空（0670）每周載運減少了20萬個座位數，南航的座位數從2020年初以來的24.6萬降至5萬，降幅達80%，目前國際航班僅比哈薩克斯坦的阿斯塔納航空多了800個座位數；而東方航空的座位數從26.4萬降至6.5萬，降幅75%，已比突尼斯航空的座位數還要少。

疫情影響所及，國泰航空（0293）公布國泰港龍1月合併結算的客貨運量，共載301萬人次，較2019年同期下跌3.8%，乘客運載率下跌1.3個百分點至84.7%，並預估2月至3月削減約4成運力，4月運力恐怕還會再削減。