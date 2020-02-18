疫情或深化中國經濟改革　「宅經濟」帶來新機會

武漢肺炎疫情持續蔓延，惟外界相信疫悄對中國經濟的影響是短暫且有限的，不會改變中國經濟長期向好的基本面，危機也在倒逼中國經濟改革。

《人民政協報》報道，新冠肺炎疫情下的中國經濟應如何走？有哪些新的觀察角度？在接受《人民政協報》採訪時，中國全國政協經濟委員會副主任劉世錦表示，這次疫情確實對中國經濟社會發展中深層矛盾問題提供了一次難得的反思、糾錯、改革的機會。應當把危中之機重點轉到實質性深化結構性改革。

劉世錦指出，疫情進一步顯露了中國中小微企業在經濟發展中的重要性和脆弱性。近期一些救助小微企業的政策，如税費減免、五險一金免交或少交等，在協調完善的基礎上，可以考慮轉化為長期性政策。

提升內需將是促進中國經濟上行的重要力量。圖為，中國首座跨海峽公鐵兩用大橋全線合龍貫通。（新華社）

中國全國政協委員、上海新金融研究院理事長屠光紹表示，近年來伴隨着百姓購買力上升和零售業供給側結構性改革逐步深入，消費漸成中國經濟增長的主要支撐。疫情對消費的影響恰恰又較大，很多企業處於停滯狀態。即使出現了拐點，消費動能能否迅速提上來也很難說。

屠光紹建議要抓住「宅經濟」帶來的新機會。這次疫情正倒逼供給側很多行業『觸網』轉型，消費的供給方式會由此發生很大的變化。這次疫情從某種意義上加快或催化了這樣的變化。

另據《經濟參考報》報道，面對疫情「大考」，大中小企業紛紛因時而動，通過機器換人、技術改造、智能平台等方式展開自救，不斷增強自身「免疫力」，努力化危為機。2月10日以來，中國多地企業陸續復產復工。在江蘇精研科技股份有限公司的智能質檢車間內，10台無人值守的自動化檢測設備24小時連續運轉，其中的機械手正迅速將零件進行流水線式拍照、檢測、轉面。這些設備是中國國內自主研發產品，一個小時內可檢測9,000個零件，比人工檢測效率提升近10倍。