東亞銀行去年少賺5成至32.6億元　內地業務蝕逾35億元

撰文：張偉倫
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東亞銀行（0023）公布截至去年12月底全年業績，股東應佔溢利32.6億元，按年減少49.9%，派第二次中期息35仙，全年派息46仙。
該行指出，去年溢利倒退，與內地業務減值損失大幅增加有關，又指出去年內地業務淨虧損為35.5億元。
去年該行金融資產減值損失支銷淨額為72.53億元，按年5.1倍，減值貸款比率按年提高0.52個百分點至1.22%。其中香港業務減值貸款比率改善至0.25%，下跌0.04個百分點；內地業務減值貸款比率則由1.73%升至3.8%。
該行指出，去年淨利息收入為145億元，按年增加11.9%；淨息差則擴闊12個基點至1.85%。
非利息收入按年增26%
該行又指出，非利息收入為51.84%，按年增加26%。服務費及佣金收入淨額為29.41億元，按年增加10.8%，與信用卡及銷售第三者保單佣金收入上升有關，惟有部份升幅受到證券及經紀佣金收入下跌抵銷部份升幅。
截至去年底客戶墊款為5,091億元，按年增加1.7%，客戶存款總額為5,735.3億元，按年跌0.1%，貸款對存款比率為78.6%，按年跌0.5個百分點。
截至去年底，東亞普通股一級資本比率為15.6%。