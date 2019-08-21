東亞銀行中期少賺75%　貸款減值達50億　派中期息11仙

東亞銀行（0023）公布中期業績，上半年可歸屬於股東溢利按年大跌74.9%至10億元，主要受累中國內地的貸款減值大幅增加。撇除貸款減值撥備等因素，該行撥備前經營溢利增長19.5%。該行宣布派發中期股息，每股11仙，按年減少78.4%。

淨息差擴闊2個基點至1.9厘

期內該行經營收入增加18.48%至101.02億元，其中淨利息收入增加18.5%至74.06億元，淨息差由1.7厘擴闊至1.9厘，而非利息收入亦增加18.45%至26.96億元；經營支出上升17.48%至49.18億元，主要由於在內地推出新業務及與業務夥伴合作產生的支出；年度平均年度平均資產回報率（ROA）及平均股東權益回報率（ROE）分別為0.1%及1.4%，分別按年收窄0.8及6.6個百分點。

內地業務半年蝕逾39億元

東亞上半年減值損失急增16.89倍至50.6億元，主要歸因於於今年上半年內地非一線城市商業地產市場環境惡化，4項面值總值約為62億元於內地早年批出的貸款資產出現信貸級別下調，該行早前已就此發出盈警，並指該等貸款資產中，部分已出售予第三方。

以地域劃分，東亞香港業務除稅前溢利為36.9億元，按年增加12%；東亞中國除稅前虧損則為39.36億元，去年同期則錄4.14億溢利。

該行執行主席李國寶表示，全球政治經濟環境日益複雜多變，加上本港社會不穩定，以及虛擬銀行興起，將為傳統銀行的商業模式受挑戰，資金成本及經營支出均會面臨壓力。展望未來，東亞將繼續擴大客戶基礎、提升客戶體驗及在內地推行零售業務轉型策略，同時謹慎控制資產素質及風險，並致力降低資金成本。