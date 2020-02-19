武漢肺炎疫情持續擴散，不過日本零售商卻在港逆市拓展，有指唐吉訶德（驚安の殿堂／DON DON DONKI）繼去年落戶荃灣西站海之戀商場後，將於將軍澳開設在香港第4間店。

Facebook專頁《將軍澳主場》貼出一張照片，見到將軍澳商場「澳南海岸Monterey Place」，與DON DON DONKI Hong Kong準備簽約的佈景板。

專頁《將軍澳主場》貼出一張照片，見到將軍澳商場「澳南海岸Monterey Place」，與DON DON DONKI Hong Kong準備簽約的佈景板。（《將軍澳主場》專頁圖片）

《香港01》向唐吉訶德方面查詢，對方回覆時指出，暫時並沒有相關資料。據了解，驚安の殿堂將落戶豐泰地產旗下將軍澳Monterey Place商場的1樓全層，面積約2.5萬平方呎，月租50萬元，即呎租為20元，預計今年第4季開幕。

翻查資料，驚安の殿堂於去年8月於尖沙嘴美麗華酒店地庫設本港首間分店，同年12月於荃灣西設店，同時驚安の殿堂亦承租銅鑼灣珠城大廈2至5樓，成該集團在港的第3間分店。

澳南海岸由3個商場（Monterey Place, Savannah Place 及 Capri Place)組成，共345,500平方呎，當中Monterey Place面積最大，佔166,000平方呎。自去年3月至今，澳南海岸整體出租率近7成，商戶於去年底已陸續開業，租戶組合包括海景餐飲、兒童教育、綜合生活雜貨及國際學校等。