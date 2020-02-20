新濠博亞績後曾跌5%　料澳門博彩業復甦需時半年

新濠國際（0200）旗下新濠博亞（美：MLCO）公布去年第4季度業績，經調整物業EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）按年跌4%，至4.275億（美元．下同）。

全年計，新濠博亞經調整物業EBITDA增長14%至16.89億美元，創歷史新高。新濠博亞美股市場曾跌約5%，最低見20.665美元。

管理層在業績電話會議指，2020年1月保持強勁開首，但肺炎疫情擴散，令業務隨即見底，儘管日內賭場已重開，客人只錄得10至20人，料情況需時4至6個月才能回復正常。管理層又預期，內地學生上學時間可能延到7至8月，暑假期間內地訪澳旅客或受影響。

中場收入增長12%

期內，總營運收益14.5億元，按年升3%，主要由於於中場賭桌業務業績上揚。季內，經營溢利1.734億美元，按年跌15%。新濠於第4季應佔淨收入為6,810萬元，按年跌46%。

新濠主席兼行政總裁何猷龍指，新濠旗下綜合度假村的中場賭桌業務錄強勁增長，帶動集團整體中場賭桌收益按年增長約12%至8.5億元的歷史新高。

新濠影匯正進行擴建

他表示，新濠影滙現正進行擴建工程。工程完成後，該項目將新增約900間豪華酒店客房及套房、大型室內水上樂園、Cineplex 戲院、高級餐廳及具備頂尖設施的會議展覽場地。

他指，日本依然是發展重心，公司去年9月公佈「橫濱優先」策略，以在橫濱市建立全球最佳綜合度假村，作為在日本的發展重點，公司已於去年12月遞交了相關概念請求的申請。他相信，新濠定能協助橫濱市實現願景，打造具備獨特日式風格、領先全球的綜合度假村。