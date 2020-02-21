小米委任王川為首席戰略官　李肖爽兼掌大家電業務

小米（1810）宣布，委任聯合創始人王川為首席戰略官（CSO），協助董事長兼首席執行官雷軍統籌集團質量委員會、集團技術委員會、集團採購委員會的工作。同時，電視部總經理李肖爽兼任大家電事業部總經理。

小米指，首席戰略官的任命，將進一步強化小米的戰略規劃、制定與執行能力，通過強化總部大腦職能，使5G+AIoT雙引擎，更具市場競爭力。

小米內部人士透露，CSO一職，更具前瞻的未來戰略探索推演和規劃，拓展和維護核心業務，協助CEO為小米集團中長期發展制定切實可行的方案。參謀部主要聚焦於3至5年內戰略落地制訂和督導執行，側重與具體業務部門的銜接。

王川自2012年加入小米後，先後掌管過電視部、參謀部、中國區、大家電部，參與産品研發、生産、渠道、銷售等全鏈條的工作，帶領小米電視業務問鼎中國第一，對於技術研發、物資採購、産品質量有豐富經驗。

目前，大家電是小米AIoT戰略重要部分，李肖爽接棒王川執掌電視業務以來，小米電視屢創佳績。2018年小米電視全球出貨量840萬台，同比增長225%，2019出貨量、銷量雙雙穩居中國年度第一，成為中國電視市場史上首個年出貨量破千萬的電視品牌。