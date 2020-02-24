穩外資政策或繼續加碼　中國海關總署：全力促外貿穩增長

針對武漢肺炎疫情影響，中國相關部門加大了對外資項目的政策傾斜力度，增強外資信心。

中國海關總署黨委書記、署長倪岳峰，昨日（23日）下午主持召開海關總署黨委擴大會議。會議要求，要毫不放鬆做好疫情防控工作。全國海關要密切關注疫情形勢變化，堅持底線思維，保持高度警惕，做好萬全準備，及時調整防控策略，科學防治、精準施策，切實築牢國門檢疫防線，堅決防止疫情通過口岸蔓延擴散；會同有關地方政府加大野生動物走私打擊力度；繼續做好疫情防控物資通關服務保障工作，既要通得快又要確保質量安全，助力打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

會議強調，要全力以赴抓好促進外貿穩增長措施的落實。認真落實會議提出的穩外貿穩外資有關部署要求，認真組織實施好總署出台的應對疫情影響促進外貿穩增長十條措施，繼續研究出台相關領域的專門支持措施。下大力氣推進簡化通關手續，降低檢驗檢疫費用，繼續推動清理規範口岸涉企收費，優化口岸營商環境。進一步支持擴大進口、促進出口，加快推進食品、農產品市場準入談判，推動市場對等開放，促進國內市場保供穩價，保持國際市場份額。

傳加快編制外商投資指引

此外，據《中國證券報》獲悉，為不斷優化營商環境和向外商投資提供服務和便利，中國各地正加快編制外商投資指引，發佈辦事指南、項目信息和相關數據信息等。

中國商務部服貿司司長冼國義日前表示，商務部正抓緊會同相關部門研究財税、金融、保險、便利化等新的政策措施，進一步加大對企業的支持力度。

另一方面，為進一步提高外資企業復工率，上海、山東、河北、天津、廣西等地紛紛展開研究部署，推動解決外商投資企業在復工和生產經營中遇到的防疫物資緊缺、人工不足、物流不暢等困難。一些地方通過網上洽談、視頻招標、在線簽約等方式，將「面對面」交流改為「屏對屏」溝通；通過加強與境內外商協會合作，以委託招商、以商招商等新方式，爭取外資項目落地。

中國對外經濟貿易大學法學院教授黃勇認為，從中央到地方出台的種種切實有效助力外企有序復工復產的措施，讓更多外資企業增強信心，也向全世界傳遞着中國的信心。