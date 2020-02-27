吳光正私有化會德豐　昔日四大洋行　偕九倉助船王「棄舟登陸」

會德豐﹙0020﹚公布，大股東吳光正旗下Admiral Power Holdings 建議以協議方式私有化，計及所分派的九倉置業﹙1997﹚、九龍倉﹙0004﹚股份及現金，私有化建議相等於每股71.9元，較會德豐停牌前報47.25元溢價52%。

會德豐的歷史可以追溯到1857年創辦於上海的會德豐洋行，早年與怡和洋行、太古洋行及和記洋行並稱「香港四大洋行」，聲明甚響。該公司與曾是怡和系旗艦的九龍倉，都有份助吳光正岳父、「船王」包玉剛「棄舟登陸」。

誠哥、「船王」同狙擊九倉

「船王」包玉剛「棄舟登陸」之旅，可由九龍倉說起。70年代的香港仍屬英資天下，其中九龍倉便是怡和系旗艦之一。只不過，當年一批英資上市公司股價普遍低於其資產淨值，早已惹來一眾正在冒起的華資虎視眈眈，等待「變天」機會，包括香港首富李嘉誠。

擅長透過收購以壯大企業的誠哥，當年第一個「大刁」可以說是劍指怡和系的九龍倉。事關，1940年代九倉將尖沙咀的碼頭搬去葵涌一帶，原地皮後來建成了海運大廈等商廈，令公司上到發展高峰。但由於九倉以發新股集資擴充，這做法令大股東的股權大大攤薄，結果被外界有狙擊機會。

九倉將尖沙咀的碼頭搬去葵涌一帶，原地皮後來建成了海運大廈等商廈，令公司上到發展高峰。（資料圖片）

《香港企業併購經典》一書中亦有提及是次經典的收購戰。誠哥「暗渡陳倉」，從各渠道收集九倉股票，逼使九倉母公司怡和集團急急應對，並向滙豐銀行求助。由時任滙豐銀行（0005）主席沈弼（Michael Sandberg）出手幫忙斡旋，建議誠哥放棄收購，並將持有的九倉股份，轉讓到同樣有意問鼎九倉、並持有一定九倉股權的「船王」包玉剛手上。

誠哥聽從沈弼的建議，行了一着「以退為進」的高招。既避免了與怡和的正面抗衡，又賣了人情給滙豐和包玉剛，兼借賣股了一筆，收「一箭三雕」的功效。自始「船王」亦得以上岸，並於尖沙嘴碼頭一帶建商業王國。

當年滙豐銀行主席沈弼建議誠哥放棄收購九倉，並將持有的九倉股份，轉讓到「船王」包玉剛手上。（資料圖片）

航運蕭條觸發收購戰 包玉剛成功入主

除了怡和系的九倉，包玉剛「棄舟登陸」大計，還包括「吞下」另一洋行會德豐。會德豐是香港知名的老牌英資洋行，其歷史可以追溯到1857年創辦於上海的會德豐洋行，英籍猶太商人佐治．馬登接手後，集團將業務轉移至香港發展，到70年代中期，已躋身香港四大英資洋行，旗下擁有的附屬及聯營公司超過200家，經營業務遍及地產、航運、零售業、製造業及貿易。

然而，在20世紀70年代末，主席約翰．馬登錯誤估形勢，大舉投資正面臨大蕭條的航運業，結果觸發與另一大股東張玉良家族的矛盾，於是約翰萌生退意，將股權售予南洋財團邱德拔。同時包玉剛亦有意入主會德豐，於是觸發起一場激烈的收購戰。

1985年，邱德拔宣佈全面收購會德豐，包玉剛即介入收購戰，向張氏家族買入股份，旗下九倉以高於邱德拔收購價10%的條件，向會德豐提出全面收購。同時收購持會德豐約1成股的權的聯合企業，逼使邱德拔財團宣佈放棄收購計劃，並將所持25%會德豐股權售予九倉。

吳光正主理九倉系後，利用旗下不同品牌進軍內地，如推出全新酒店品牌尼依格羅（Niccolo），先後於四川、重慶等地開幕。（資料圖片）

吳光正掌管王國 系內重組不斷

1986年，包玉剛退休時將其商業王國分由四位女婿掌管，其中陸上王國隆豐國際、九龍倉系由二女婿吳光正主理。吳氏主理後，利用旗下不同品牌進軍內地，如推出全新酒店品牌尼依格羅（Niccolo），先後於四川、重慶等地開幕；亦夥拍內房商投資地產及商業項目。時至2014年，吳光正宣布退休，將會德豐王國交棒予兒子吳宗權後。

同時間，系內多次重組，九倉於2017年先把前景較暗淡的有線寬頻（1097）脫手，同年又把海港城、時代廣場等收租業務分拆成九龍倉置業（1997）上市，而九倉則集中發展中港兩地的地產業務。2018年會德豐亦將新加坡上市的會德豐地產（新加坡）私有化，將新加坡的地產項目收歸麾下；去年再進行系內部資產轉讓，會德豐分別向九倉及九倉置業注入杭州及新加坡物業，分別涉資約13.6億及64億元。

今次吳光正再出手，把會德豐私有化，一代英資洋行料將「落幕」港股。