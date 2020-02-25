【美股重挫】巿場憂慮新冠肺炎疫情　道指下跌逾千點

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，除了在中國爆發外，全球多個國家及地區均出現新增確診病例，衝擊環球經濟，巿場避險情緒高漲，歐美股市大幅下跌，道瓊斯工業平均指數收巿報27,960點，挫1,031.61點，跌幅3.56%；標普500指數收報3,225點，下跌111.86 點，跌幅3.35%；納斯達克指數收報9221點，跌355.31點，跌幅3.71%。

蘋果一度跌7%，低見289.23美元；微軟亦曾跌近8%，低見164美元。投資銀行高盛下調美國今年第一季的增長預測，由1.4%調低至1.2%，高盛指病毒在全球擴散影響到美國經濟；去年美國第四季經濟增長2.1%，全年則為2.3%。美國私募基金巨擘黑石集團私人財富管理部門副主席韋恩（Byron Wien）認為，巿場憂慮新冠肺炎疫情導致美股急跌，但不代表熊市將臨，只是股巿較為嚴重的調整。

歐洲股市錄得逾3年來最大單日跌幅，英、法、德股市下跌3%至4%，在恐慌情緒影響下，旅遊休閒類股份成為重災區，股價挫超過6%。英國富時100指數收巿報7156點，跌247點；法國CAC指數下跌237點，收報5791點；德國DAX指數收報13035點，跌544點。

美英油價大幅下跌近5%

投資者擔心環球經濟變差會影響對原油需求，令油價受壓，美英油價大幅下跌近5%，紐約期油每桶收報50.85美元，跌2.53美元，倫敦布蘭特期油每桶收報55.62美元，跌2.89美元。