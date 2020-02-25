巴菲特：永遠不會買加密貨幣　視蘋果股票為巴郡第三大業務

有「股神」之稱的沃倫·巴菲特（Warren Buffett）周一（24日）接受媒體訪問時表示，加密貨幣基本上沒有價值，也不會產生任何東西。

巴菲特在兩天以前發佈了年度股東信，他在接受《CNBC》訪問時還說道：「我現在沒有任何加密貨幣，而且永遠也不會有。」

2017年11月3日，美國帕羅奧圖，iPhone X在當地發售。（Getty）

長期以來，巴菲特一直都對比特幣這種全球最大的加密貨幣持有批評立場。在巴郡召開2018年年度股東大會之前，他曾表示比特幣「很可能是老鼠藥的平方」，同時他用來形容比特幣的詞還包括「海市蜃樓」、「不是貨幣」和「鬱金香」等。

伯克希爾哈撒韋副董事長查理·芒格（Charlie Munger）則將比特幣貶稱為「糞便」，並表示「只有傻子」才會交易加密貨幣。

巴郡持有蘋果5.7%

此外，巴菲特在訪問中亦表示，繼保險和鐵路業務之後，巴郡的第三大業務是持有蘋果公司的股份。

「我並沒有將蘋果公司看成是股票，我把它看成是我們的第三項業務」，巴菲特在接受「Squawk Box」節目採訪時說道。

根據巴菲特2月22日發給巴郡股東的年度信顯示，伯克希爾哈撒韋目前持有蘋果公司5.7%的股份。據2019年12月31日提交給政府的一份文件顯示，截至2019年年底，伯克希爾哈撒韋持有超過2.45億股蘋果股票，價值近720億美元。

股神終換轉用iPhone

在過去的12個月，蘋果股價上漲了約80%。巴菲特說：「這可能是我所知道的世界上最好的業務，也是除了保險和鐵路業務外，我們最看重的業務。」巴郡首次購買蘋果股票是2016年5月，當時買入了1,000萬股。2018年5月，巴菲特在接受採訪時曾表示，他真的十分看好蘋果股票，以致於想100%擁有它。

除了蘋果股票，巴菲特還透露，他終於換掉了自己的翻蓋手機，改用iPhone了。雖然巴菲特早就看好蘋果股票，但始終沒有購買iPhone手機，而是長期使用一款三星的揭蓋手機。