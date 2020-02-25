【武漢肺炎】保泰人壽為醫管局員工提供自願醫保保障

武漢肺炎疫情嚴峻，虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）宣布，由即日起，醫院管理局轄下的員工及其家屬均可獲得免費Bowtie自願醫保計劃的保障。

保障期是新型冠狀病毒疫情期間，或9月30日前，期內豁免任何自願醫保標準或靈活計劃保費，保障範圍與Bowtie現有自願醫保計劃相同，保障額高達每年100萬港元。

針對新型肺炎額外保障，則包括新增住院/隔離現金津貼（每日600港元；上限30日）；全數支付肺部X光檢測，或肺/胸腔電腦掃描（CT）。

投保人只需於網站上回答簡單健康問題及填寫個人資料，不設等候期，保單生效後可提出退保申請，不設手續費。名額有限，須3月31日前成功投保。

安達人壽﹕確診者獲每日住院保障

安達人壽香港亦宣布，推出一系列升級保障及服務，由2月19日至4月30日，現有保單客戶受保人倘確診新型冠狀病毒而需住院，將可額外獲每日600港元的住院現金保障，最多30日。若受保人不幸因感染新型冠狀病毒而身故，其受益人可獲額外身故恩恤賠償50,000港元。

於推廣期內，成功投保一份新的安達人壽合資格健康計劃保單之新客戶，若受保人不幸確診新型冠狀病毒而需住院，將可額外獲每日600港元的住院現金保障，最多45日；若受保人不幸因感染新型冠狀病毒而身故，其受益人可獲額外身故恩恤賠償港幣100,000港元。

友邦推購買延期年金計劃優惠

友邦香港推出特别安排，全力支持保險業監管局為應對新型冠狀病毒推出的最新措施，讓所有現有及全新香港客戶，安坐家中，透過數碼渠道、電話、郵寄、視像會議等，即能購買可享稅務扣減優惠的AIA延期年金計劃及AIA自願醫保計劃。

同時，即日起至今年3月31日客戶成功投保AIA延期年金計劃，可享有高達12%首年保費回贈 ; 成功投保AIA自願醫保計劃則可享高達4個月首年保費回贈。

富衛香港宣布，由即日至3月31日，客戶可透過電話投保富衛的一系列自願醫保計劃及合資格延期年金計劃，減省面談過程以減低新型冠狀病毒的感染風險，同時紓解市民在疫症期間投保的急切需要。

花旗推遙距電話投保服務

此外花旗銀行指出客戶可透過電腦或手機於銀行網站購買自願醫保標準計劃，過程中客戶可以選擇以自動填寫方式投保，基本資料將自動輸入系統，最快可於10分鐘內完成申請，並受新型冠狀病毒額外保障。

為配合保險業監管局的最新臨時措施，該行即將推出遙距電話投保服務，讓客戶安坐家中亦可申請合資格延期年金計劃，一方面協助客戶在毋須面談的情況下安全投保，亦方便客戶可於3月底稅季完結前投保並可就其合資格延期年金保費申請稅務扣除。