【一文睇清】17間保險公司因疫情推額外保障　三間非投保人都受惠

武漢肺炎疫情持續擴散，保險公司亦相繼推出針對新型冠狀病毒的額外保障。截至目前，本港已有至少17間保險公司針對疫情提供額外保障，包括安我保險（Avo）、保泰人壽(Bowtie)、Blue、友邦香港、保誠保險、宏利香港、AXA安盛、香港人壽、富衛香港、中銀人壽、富通保險、滙豐保險、恒生保險、保柏香港、萬通保險、永明金融、信諾香港。

值得一提的是，有三間公司也提供額外保障予非投保人。AXA安盛為醫管局旗下所有全職、兼職及合約制，涵蓋各種服務崗位的員工提供1萬元免費住院保障及10萬元身故保障，無需事先登記。Avo向已登記的醫護人員提供限額免費新冠肺炎保障，包括住院現金和身故恩恤金。萬通保險早前則宣布為成功登記的港澳居民免費送上住院現金津貼，名額共3萬個，可獲最高達2.7萬元的「免費住院現金津貼」。

各保險公司的額外保障通常是住院現金保障，也有部份保險公司提供強制隔離和身故的額外保障。（詳見下表）

各保險公司對受保人確診新型冠狀病毒的額外保障。(HK01)

各保險公司的額外保障，詳情請向保險公司查詢：

友邦香港

如團體及個人客戶染上新型冠狀病毒而須進行隔離，將提供一筆過「診斷賠償」1.5萬元；全新個人保險客戶可獲發每日700元的「隔離賠償」，最長可達30日；若客戶因染上新型冠狀病毒離世，將獲15萬元「身故賠償」。

香港人壽

香港人壽任何計劃的客戶，若不幸確診「新型冠狀病毒感染」而入住香港公立醫院，將可獲得每日1000元的免費額外住院現金保障，最多賠償日數為30天，上限為3萬元；如客戶不幸身故，可獲10萬元額外身故賠償。

富衛香港

個人醫療及危疾保單的現有客戶，以及由今年1月23日至4月30日，投保新個人醫療、危疾、指定儲蓄及年金保單的客戶，若確診並需入院，提供每星期5000元、最長8星期的現金保障；並設有預支住院現金，一經確診可預支4星期住院現金，獲發一筆過2萬元現金；若被政府強制隔離，每宗個案可獲特別現金保障4000元。如因受保人確診，其家人需強制隔離，亦可獲一筆過3000元現金保障。

中銀人壽

所有個人保險客戶於保障期內如不幸確診「新型冠狀病毒」而需住院，中銀人壽將於住院期間向每名受保人提供額外每日500元的住院現金保障，為期40天；如「住院現金保障」客戶於保障期內，因疑似感染或確診「新型冠狀病毒」被香港政府強制隔離，將獲2,000元津貼。

保險公司提供的額外保障通常包括住院現金保障。（資料圖片）

保泰人壽

為所有現有客戶推出針對新型肺炎之額外保障，包括全數支付肺部檢測、住院現金津貼涵蓋隔離時期及簡化索償手續。另外，若受保人因感染因新型冠狀病毒引起的肺炎需要住院或屬懷疑個案需要入住隔離宿舍，每人每日獲600元的津貼，上限為30日。

富通保險

保障期內若客戶確診新型冠狀病毒而需住院，住院期間提供每周4,000元的住院現金保障，長達8周，未足一周亦以一周計算。

滙豐保險

所有持有滙豐保險人壽保單客戶及其家庭成員，可免費享有新型冠狀病毒特別保障定的保障，保障期為一年。若客戶確診並需住院，每日住院現金保障1000元、最長45日，以及未來12個月到期保費的寬限期延長至180日。於今年2月1日至4月30日投保的新保單，客戶及其家人在首個保單年度，可獲額外診斷保障及身故保障。若確診新型冠狀病毒，可獲一筆過2萬元的賠償；若不幸身故則可獲額外18萬元的身故賠償。

恒生保險

至6月30日，於2月5日前獲發個人保單的現有客戶，若確診並入院治療，可額外獲住院現金保障每日1000元、最長45日，或一筆過1.5萬元（以較高者為準）；至4月30日，成功投保的個人客戶，在冷靜期後，若確診並入院，可獲一筆過5萬元的診斷賠償。

安盛為醫管局旗下員工，提供額外保障。（資料圖片）

保柏香港

至5月31日，所有現有客戶，在特別保障期間如不幸確診新型冠狀病毒，並須留院接受醫療所需治療，無論該受保人是否已有住院現金保障，均可即時獲享長達45日的保柏免費額外住院現金保障，金額為每日800元；保障「新型冠狀病毒」一切住院及相關治療費用。

安盛

至4月30日，所有安盛人壽或醫療保單的受保人，以及僱員福利住院保單的受保員工及家屬，若確診新型冠狀病毒而需住院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日700元、長達45日。

另外，安盛為醫管局旗下所有全職、兼職及合約制，涵蓋各種服務崗位的員工 （包括醫生、護士、專職醫療職系、病人服務助理、以至病房文員等） 提供1萬元免費住院保障及10萬元身故保障，無需事先登記，保障期至4月30日。

萬通保險

為所有個人保險保單受保人提供免費住院現金津貼，每日600元、最長45日。

另外，為成功登記的港澳居民免費送上住院現金津貼，若確診新型冠狀病毒肺炎，於住院期間，每日可獲600港元住院現金津貼，保障最長達45天。「免費住院現金津貼」會於2月20日至24日，每天正午12時起接受港澳居民登記，港澳居民只須登入指定網上平台，輸入所需資料，完成登記即可，費用全免，每日提供6,000個登記名額，先到先得。

保誠保險

至4月30日，所有保誠壽險保單的受保人、保誠財險的個人及團體醫療住院保單的受保人/受保員工及家屬，包括現有客戶及新客戶，若不幸確診新型冠狀病毒而需住院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日600元、長達45日，無需等候期。

Avo推出限時新冠肺炎保障，保障期為三個月。（資料圖片）

宏利香港

所有個人理財保險產品、團體醫療住院保單的現有及全新客戶，即日起直至4月30日，可獲額外住院保障每日600元、最長45日。同時就強制隔離及確診受保人的家屬，提供一筆過現金保障。

永明金融

至4月底，指定康健保障計劃的客戶確診而住院，下年度保費仍然可享有無索償折扣。

信諾香港

信諾醫療償款保險計劃（包括自願醫保系列或醫療保系列）的保單持有人或本地僱員保障計劃成員，若因懷疑或確診感染而需強制隔離（即至少24小時在政府隔離病房、指定的隔離地點或家居隔離），可享額外一次性的2,000元的強制隔離現金保障。若客戶因新冠肺炎而需接受治療，相關合資格的住院及門診開支，可根據保單持有人或計劃成員的相關保單條款及細則按相關保障項目獲賠償。

另外，「尊尚醫療保」的客戶，若不幸確診新型冠狀病毒而需住院，可獲每日2,000元（最長45日）的住院現金保障。 另外， 該計劃亦提供每日2000元 （每宗隔離最多14日） 的強制隔離現金， 客戶若需住院、入住隔離營或在家隔離，均可獲此保障。

Blue

至4月30日，若客戶持有「WeCare定期人壽保障計劃1」、「WeCare危疾保障計劃1」及「WeCare個人意外保障計劃1」的現有保單及新保單，可免費獲得新型冠狀病毒保障，若受保人如於生效期內被診斷感染新型冠狀病毒並且提供醫療證據證實該等診斷，將可獲得港幣1萬元賠償。

安我保險

向於Avo保險網站登記、合資格的醫護人員提供限額免費新冠肺炎保障，保障期為45天（包括14天等候期）。倘受保人在保障期間因感染新冠肺炎而需要住院，每日可獲港幣500元的住院現金，上限為30日；若因新冠肺炎而不幸身故，則可獲港幣50,000元的身故恩恤金。

另外，推出適合大眾購買的限時新冠肺炎保障，保障期為三個月，保費為港幣500元。