【武漢肺炎】牛津經濟研究院：疫情恐致全球GDP損失1萬億美元

知名智庫牛津經濟研究院（Oxford Economics）預估，新冠肺炎疫情將可能導致全球GDP損失1.1萬億美元。

據《彭博》周二（25日）引述牛津經濟研究院的經濟學家預計，如果當前疫情在全球大流行，「世界經濟遭到短暫但非常強烈的衝擊」，全球GDP將損失1.1萬億美元，那將是大面積工廠停工、生產率下降、旅遊下滑、供應鏈中斷以及貿易和投資減少所帶來的經濟代價。

雖然目前為止，各國央行及政府仍認為，武漢疫情對於全球經濟將不會造成太嚴重的影響，並表示在疫情受到控制後，各國經濟將能夠快速恢復，但隨着近日來疫情日益嚴重，各國政府的樂觀態度也逐漸受到質疑。

2020年1月26日，在中國中部湖北省武漢市的一個社區衛生站。（AP）

瑞銀降今年全球預測至0.5%

瑞銀董事長Axel Weber表示，受到疫情的影響，預期2020年全球GDP增長率，將由先前預估的3.5%，大幅跌落至 0.5%，另外，中國2020年第一季的GDP增長率亦將大幅衰退。

世界銀行預估，疫情將會導致全球GDP損失1%。而Oxford Economics則表示，由於美國及歐元區將可能於2020年第一季面臨經濟負成長，因此，預估疫情對於全球GDP所造成的損失，將高達1.1萬億美元。Oxford Economics亦指出，疫情所造成的影響，將會是短暫但是劇烈的。

瑞信研究主管Nannette Hechler-Fayd'herbe表示，2020年在疫情爆發之前，市場普遍不認為各國央行將會積極採取利率調降政策。但目前央行的利率決議方向，則是取決於疫情蔓延的狀況。

MetLife Investment 首席市場策略師 Drew Matus 卻認為，光憑藉貨幣寬鬆政策，恐難以有效解決疫情對於經濟所造成的重創，由於消費者主要擔憂的是受到疫情感染，而減少外出消費的頻率，因此，即使調降利率也無法刺激消費者外出購物。