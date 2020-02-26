武漢肺炎・各地措施｜意大利要求港澳入境人士接受隔離

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續，隨着病毒在多個國家或地區有「落地」跡象，一些政府如日本及韓國等，已將政策措施重點，從防止疫情「進口」變成避免出現大規模社區爆發。本文將持續更新各地應對疫情的消息。

一名身在西班牙加那利群島特內里費島（Tenerife）的四星級海邊渡假村H10 Costa Adeje Palace的男子2月24日早上向醫生報告自己不適，之後送醫。渡假村隨之封鎖，酒店內1000人被隔離。如果這名意大利男子真正確診，他將是西班牙第三宗確診個案。圖為25日酒店內的遊客站在客房露台。（AP）

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意大利要求港澳入境人士須接受隔離

意大利駐香港總領事館發表入境防疫的新規定，由2月22日起，如入境意大利之前的14天，曾經去過包括香港和澳門等中國領土，必須向意大利衞生部申報，同時需接受在家中或酒店隔離。如有接觸過確診患者的人士，則須強制隔離14天。上述新規定有效期為90天。

加航往返多倫多及香港航班延長停飛至4月30日

加拿大航空2月25日表示，由於市場需求減少，每日由多倫多來往香港的航班，將會延長停飛至4月30日；溫哥華往返香港的航班則維持不變。而受新型冠狀病毒疫情影響，往返加拿大至北京及上海的航班，則會停飛至4月10日。

全日空3月初停飛全部關西至中國航班

日本全日空航空公司（ANA）2月25日宣佈，由於新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，3月初到下旬將停飛關西至上海（浦東）、關西至北京的航班，意味連接關西和中國大陸的航班將全部停運。

關西至上海航線目前每周有7班往返航班，3月2日起將停運。每周有3班往返航班的關西至北京航線則3月3日起停運。成田至上海也將減少航班。

伊拉克禁止7個國家旅客入境

伊拉克衛生部2月25日表示，無限期延長對中國和伊朗旅客的入境禁令，並宣布同樣對來自泰國、韓國、日本、意大利和新加坡的旅客實施有關禁令。措施將適用於直接或間接從上述國家入境的旅客，但伊拉克國民、外交官和官方代表團可獲豁免。

大韓航空停飛香港直2月28日

港府因應疫情宣布對韓國「封關」。韓聯社2月25日報道，大韓航空決定停飛仁川至香港和仁川至台北的航班分別至2月28日和27日。韓亞航空也停飛仁川至高雄（2月26日至3月28日）和仁川至台中航線（3月16日至28日），並考慮停飛香港。

美國上調對韓國旅遊建議至最高級

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）2月24日宣布上調對韓國旅遊建議至最高級的第三級，建議所有旅客如未必要切勿前往韓國。

國務院和疾病控制和預防中心22日上調對日韓的旅遊建議到第二級，呼籲民眾考慮延遲不必要的旅遊。基於日本和韓國面對病毒在社區人傳人的風險，建議長者及長期病患者應暫時延遲到當地的非必要旅遊。

泰國列武肺為危險傳染性疾病

泰國政府2月24日將武漢肺炎列為危險傳染性疾病。政府部門將可要求相關人員在發現疑似個案後，3小時內必須通報，也能強制隔離患者，甚至關閉某些場所。

泰國國家傳染病控制委員會（National Committee for the Control Infectious Diseases）24日開會後決定將武漢肺炎列為危險傳染性疾病，作為因應武漢肺炎恐大規模傳染的預防措施。武漢肺炎是泰國政府認定的第14種危險傳染性疾病。

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澳洲上調對日韓旅遊建議至第二級

澳洲外交兼貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade，DFAT）2月23日把針對日本與韓國的旅遊建議從一級提升至二級。

部門稱：「由於2019冠狀病毒病（COVID-19）持續在當地傳播，基於澳洲首席醫療官員的意見，我們現在建議你對日本『行使高度謹慎』 」。DFAT表示：「假如你在韓國，密切監視您的健康和遵循當地政府建議。」

新西蘭延長對中國入境限制8天

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）2月24日表示，為避免增加感染2019冠狀病毒病（COVID-19）的風險，針對來自中國的外籍遊客所制定的入境禁令將延長實施至第4周，即禁令時效再延長8天，屆時會再檢討相關措施。新西蘭境內目前沒有俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒確診病例。

越南：證明疫情爆發受控才可恢復航班

越南外交部副發言人段刻越（Doan Khac Viet）2月20日說，暫停越南往返中國的航班符合世界衛生組織（WHO）的建議，以及兩國政府的協議，只有在有充足證據證明疫情爆發受控時，才可恢復航班。

美CDC就日本發旅遊建議

美國繼1月30日對中國提高旅遊警示，呼籲公民不要前往中國後，美國務院2月21日在網站發佈旅遊建議（Travel Advisory），稱美國公民應就搭乘郵輪前往或在亞洲地區的旅行重新考慮。

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）同日也表示，日本、香港及台灣等地區亦出現社區傳播情況。

澳洲放寬中國學生入境限制

澳洲2月22日就讀澳洲高中11、12年級的中國留學生，可就旅遊禁申請獲得豁免，其個案會被個別考慮。他們可申請返校上課，但有關安排不包括自中國湖北學生。

澳洲2月1日起禁止所有曾在14天內到過中國（包括轉機）的外籍人士入境。該國已將禁止延長2次，下次到期日為2月29日。

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澳洲航空縮減香港至悉尼航班至5月底

澳洲航空（Qantas）2月20日宣布，2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情影響航班需求，決定縮減來往亞洲地區15%的航班，直至5月底，國際航線亦會削減16%。當中來往悉尼至香港的航班會由每周14班減至7班，來往悉尼至上海航線則繼續暫停。

公司旗下的捷星航空（Jetstar）也縮減來往亞洲地區14%航班，受影響航線包括來往悉尼至日本及泰國。

俄羅斯20日起禁中國公民私人原因入境 包括港澳人士

俄羅斯駐香港總領事館2月19日在Facebook發文表示，由於受到新型冠狀病毒疫情影響，自2月20日開始，俄羅斯會暫停中國公民以就業、私人、教育、旅遊目的入境，包括香港與澳門人。

俄羅斯駐香港總領事館2月19日在Facebook發布消息（Facebook截圖）

美國禁鑽石公主號乘客前往美國

美國疾病及預防控制中心（CDC）2月18日指，所有在「鑽石公主號」郵輪上被隔離的乘客，下船後將被禁止前往美國至少14天。

菲律賓放寬禁令 容許該國傭工返港澳工作

菲律賓外交部副部長杜萊（Brigido Dulay）2月18日宣布，撤走對菲律賓傭工的出國禁令限制，容許他們返回香港及澳門工作。

Today, DFA Sec Locsin’s advocacy has come true. OFWs returning for work in Hongkong and Macau have been exempted from the outbound travel ban by the IATF-EID, subject to certain procedural formalities. Woohoo!! @teddyboylocsin — Dodo Dulay (@dododulay) February 18, 2020

英國撤走郵輪乘客包機已飛

鑽石公主號上32名英國和歐盟公民2月22日乘英國政府包機離開。機上亦有英國政府公務員與醫療人員。

英國外交部稱包機已起飛。它料在當地時間22日抵達名為博斯庫姆唐（Boscombe Down）、位於威爾希郡（Wiltshire）的軍事基地。他們會被轉送到威爾勒（Wirral）一所醫院，進行14天隔離檢疫。

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新加坡航空減3月至5月全球航班

新加坡航空公司（Singapore Airlines Ltd）2月18日表示，由於疫情導致需求減少，將暫時減少3月至5月全球航班的數目。受影響航班的目的地包括洛衫磯（Los Angeles）、法蘭克福（Frankfurt）、巴黎（Paris）、東京（Tokyo）、首爾（Seoul）、雅加達（Jakarta）、悉尼（Sydney）及孟買（Mumbai）。公司早前已宣布，減少飛往中國內地及香港的航班。

新加坡建議國民避往韓國兩地

新加坡衞生部2月23日發布旅遊建議，建議國民避免不必要地前往韓國大邱市及清道郡旅遊，到韓國其他地方旅亦要謹慎。

衞生部公布，懷疑個案的定義將擴展至有肺炎或因嚴重呼吸道感染而呼吸困難、且在徵狀出現前14天曾往大邱或清道郡者。

自1月29日起所有抵達樟宜機場的人都須接受體溫探測，符合上述定議的人將被轉送醫院，接受進一步評估。

韓國派總統專機赴日從郵輪「鑽石公主號」撤僑

韓國中央應急處置本部2月18日表示，會安排總統專機空軍3號同日中午在首爾機場起飛，到東京羽田國際機場接回郵輪「鑽石公主號」上4名韓國公民及1名日籍家屬。專機會在19日上午返抵首爾。5人抵韓後會接受14日隔離。

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俄羅斯航空暫停部分飛往中國航班至3月底

俄羅斯航空（Aeroflot）2月17日宣布，基於需求下降及爆發2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情，將暫停部分飛往中國的航班。

俄羅斯航空在官方網站上公布，由18日開始，飛往北京和上海的班次，會從每天2班減少至每天1班，有關措施會持續至3月28日。公司17日起也暫停飛往廣州的部分航班，而在3月1日開始，飛往香港的部分航班也會停飛，但兩個航班的班次仍會維持每周4次。

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意大利決定派包機接走「鑽石公主號」意國公民

意大利外交部長馬約（Luigi Di Maio）2月16日表示，決定派出包機，把「鑽石公主號」郵輪上35名意大利人帶回國。

加拿大派包機接走「鑽石公主號」加籍公民

日本放送協會（NHK）2月16日報道，加拿大政府15日宣布，郵輪「鑽石公主號」上的加拿大籍公民將可乘搭包機回國，返國後需要隔離14天。但如果當中發現有新型冠狀病毒症狀的人不能上機，並需留在日本接受治療。

圖為2月24日韓國大邱市一名身穿保護衣的工作人員在一個醫療中心堆放來自確診病人的醫療廢物。（AP）

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歐盟暫不「封關」

歐盟各國衛生部長2月13日開會，同意加強準備，並協調應對疫情。他們指，需要計劃更多，避免疫情爆發期間出現任何藥物或防護裝備的短缺。

被問到如果疫情升溫會否關閉歐洲免簽證的神根公約地區（Schengen），克羅地亞衛生部長拜羅什（Vili Beros）指，歐盟有機採取進一步行動。不過歐盟衛生專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）表示，現時情況未需要採取如此嚴厲的措施。

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美國航空停飛香港至4月底

美國航空（American Airlines）12日宣布，將停飛中國內地和香港直至4月底，比起原定計劃延長一個月。來往洛杉磯和達拉斯至上海和北京的航班將停飛至4月24日；來往達拉斯至香港的航班將停飛至4月23日；來往洛杉磯至香港的航班將停飛至4月24日。

聯合航空停飛來往香港航班

美國聯合航空（United Airlines）2月12日稱，評估美國來往北京、成都、上海和香港的運營情況後，決定延長停飛至4月24日。公司稱做出這個決定的部分原因是需求大幅下降。



公司2月4日公布暫停所有香港航班服務，擬在3月28日恢復。來往中國航班則在4月24日恢復。

圖為2月21日伊拉克納傑夫機場一部飛機降落後，乘客魚貫下機，相中這位手抱嬰孩的女乘客有戴口罩。（Reuters）

日本對浙江省發旅遊禁令

日本首相安倍晉三12日的新型冠狀病毒肺炎對策總部會議上表示，除了中國湖北省外，將拒絕曾在浙江省逗留的外國人入境。措施13日凌晨0時生效。

韓國加強對港澳旅客檢疫

韓國政府2月11日宣布將香港和澳門列為疫區，決定於12日起加強對從兩地入境旅客的檢疫措施。

韓聯社報道，所有途經港澳入境的旅客需接受特別檢疫，具體包括下機後必須利用專用檢疫通道，向檢疫人員提交健康狀態問卷並接受體溫檢測。有發燒、呼吸道疾病症狀的人員需在設在檢疫台的排查站接受流行病學調查和新型冠狀病毒檢測。檢疫部門還將要求入境者提供在韓居住地資訊和聯絡方式，並在現場立馬確認，未經確認不得入境。

哈薩克停向中國公民發新簽證吉爾吉斯阿基新聞社（AKIPRESS）引述外交部報道，哈薩克停止向中國公民發新簽證。

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