【財政預算案2020】派錢致財赤破千億　萬億財政儲備何時耗盡？

本港經濟走下坡，財政預算案推出的一次性紓困措施，涉及1,200億元，比去年多兩倍，來年財赤料因而高達1,391億元，是歷來最高。政府預計今年3月底財政儲備11,331億元，聽落許多，概念上也只是等於應付到8次「天價」財赤。

有學者認為，本港政府財政並不穩健，且對未來經濟增長過份樂觀，建議政府仿傚日本開徵銷售稅，上調稅率等，才可長遠改變本港財政結構。

來年財赤料相當於本港GDP的4.8%

新一份預算案的派糖措施，包括向18歲以上香港居民派發1萬元涉及的約710億元，「開水喉」總金額高達1,200億元，令下年度預算赤字急增至1,391億元，相當於本港目前GDP的4.8%，超越3%的「警戒線」，或觸動國際組織調低本港評級。

不過，1,391億元只是樂觀假設，據政府消息人士指，如撇除預算的195億元發債收入及220億元的房屋儲備基金回撥，赤字可高達1,805億元，即財政儲備可在6年多即耗盡。

學者：財赤千3億屬一次性紓困措施 機構未必下調本港評級

香港樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基指，來年預算赤字1,391億元中，大部分為一次性紓困措施，評級機構未必會立即調低本港評級，但他擔心這些「一次性」的紓困措施在往後持續，如持續公屋免租等，財政儲備會加快耗盡。

預算案預料，2021/22至2024/25年度中期預測所採納的實質經濟增長率為2.8%。他認為，政府對往後的經濟增長過份樂觀，與沙士後以自由行刺激經濟不同，現時香港正在社運和肺炎疫情夾擊，經濟現V型反彈的機會低，即使疫情在7月完結，派錢1萬元刺激消費，經濟只會短暫反彈，長遠而言，需改變本港經濟結構，尋找新的經濟增長點。

袁偉基認為，過去預算案推銀色債券、綠色債券，撥款推動創新科技等，「讓讓比小小錢」，但仍然未能找到新增長點，要改變財政結構，政府可考慮仿傚日本推出銷售稅，改變稅制以調高稅率，重徵遺產稅或紅酒稅，以及考慮發債。