【收市總結】美股暴挫累港股低收196點　地產股逆市揚

新型冠狀肺炎疫情於全球擴散，美國疾控官員警告，疫情或演變為大型瘟疫。在疫情陰霾籠罩下，引發環球恐怖拋售，美股連續第二日大瀉，道指收市瀉879點，兩日內累跌1,900點。

港股在外圍拖累下，低開413點，已見全日低位26479點。早段跌幅收窄，中午收市前曾見全日高位26776點，僅跌117點。午後未見突破，於26700點以下徘徊。恒指全日收報26696點，跌196點或0.7%；國指收報10501點，跌78點或0.74%；主板成交接近1,200億元。

財政司司長陳茂波在立法會宣讀新一份財政預算案，明言會推出大規模逆周期措施，涉及1,200億元，並預告下個財政年度財赤為歷來之最，並且宣布向每名18歲人士，派發1萬元。

財爺派糖，加上按揭證券公司擬推出定息按揭，個別本地地產股受惠逆市企穩，恒地（0012）收報35.75元，升0.4%；新地（0016）收報111.3元，升0.2%；長實（1113）及新世界（017）平收。

手機股設備日前反彈，今日回吐下挫，舜宇（2382）及瑞聲（2018）分別跌3.7%及2.8%，包辦兩大表現最差藍籌。比亞迪電子（0285）軟1.8%；丘鈦科技（1478）插3.4%。

政府向18歲以上香港市民派發1萬元，零售及消費股未見跑贏大市，大家樂集團（0341）升1.7%；卓悅（0653）逆市揚0.85%，報0.119元；莎莎國際（0178）平收，六福（0590）跌2.8%；周大福（1929）挫1.4%；I.T（0999）軟0.6%。太興（6811）收報1.33元，升1.5%。

A股方面，內地股市午後突瀉，上證指數收市報2987點，跌25點；深成指數收市報11497點，跌358點或3%，創業板指數收市報2180點，跌106點或4.7%