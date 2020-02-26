半島酒店母企大酒店盈警　料今年上半年盈利將遠低於去年

香港旅遊酒店行業從去年下半年起，接連受到社會事件及武漢肺炎疫情打擊，早前更有報道指出，近期個別酒店入住率只有單位數。半島酒店母公司大酒店（0045）發盈警，指出據現時可得資料，預料截至今年6月底止的中期業績，未經審核股東應佔溢利及基本盈利，將遠低於去年同期數字。

去年大酒店中期業績賺2.54億元，按年大跌6成；基本盈利1.48億元，按年大跌39%。

公司指出今年上半年股東應佔盈利較預期低，主要與新型冠狀病毒肺炎爆發，導致多國發出旅遊警示及取消飛往中國內地﹑香港及其他地區航班，對公司在亞洲的旅遊相關業務造成負面影響，當中以北京﹑上海及香港3間半島酒店受到的影響最為顯著。酒店入住率大幅下降，惠顧餐飲顧客亦減少，同時3間酒店的購物商場亦受負面影響。

凌霄閣租金收入受影響

公司又指出，山頂纜車及凌霄閣摩天台門票銷情，及山頂凌霄閣的租金收入均受影響。

公司亦表示，去年下半年發生嚴重社會動盪及示威活動後，香港政治局勢仍波動不穩，對公司大部份香港業務產生相當大影響。有關社會動盪會否在今年持續，仍有待觀察。

公司指出管理層根據現有資料估計，雖然已採取了各種措施並致力控制成本，但今年首季仍會出現虧經營虧損。隨著形勢不斷發展，實際影響可能與估計不同，會密切監測局勢。