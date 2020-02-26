思捷中期蝕3.3億元　按年大減逾8成

思捷環球（0330）公布截至去年12月底中期業績，股東應佔虧損3.31億元，較上一個財政年度的17.37億元，按年收窄81.3%，不派息。

公司指出期內收入減少11.8%至57.63億元，與總可控制面積減少14.8%，以及減少折扣為主導的促銷活動有關。

公司又指出，按港元計算，來自德國收入減少13.3%至30.07億元。其中零售業務減少18.8%至9.9億元，批發業務按年減少4.8%至10.6億元，電子商店收入9.38億元，按年減少16.3%。不過公司指出，期內零售業務同店銷售減少3%，按年改善7.7個百分點。

歐洲其他地區收入為23.42億元，按年跌9.9%，亞洲收入為4.14億元，跌10.4%。

專注加速執行策略計劃

對於現財政年度下半年展望，公司指出考慮到地緣政治及貿易緊張局勢，以及固有行業挑戰，對財政年度中期進展感到高興。

管理層對公司財務感到滿意，相信正按預期實現其策略計劃。迄今為止，積極的進展演示策略計劃為公司設定了正確方向，及管理層的執行能力。

展望現財政年度下半年，思捷目標是維持固有進度，專注於加速執行策略計劃。隨著冠狀病毒爆發，零售市場面臨挑戰，惟管理層堅信有關計劃對所有持份者創造長期價值至關重要。