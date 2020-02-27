【新冠肺炎】蘋果CEO庫克承認公司正面臨疫情挑戰

受武漢肺炎疫情影響，蘋果產品銷量和產出儘管存在不確定性，蘋果首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook）也承認蘋果公司面臨嚴峻挑戰。

在2月26日的蘋果年度股東大會上，庫克簡短地談到了當前新冠肺炎疫情，稱其為「相當動態的情況」，並說這已給該公司帶來了「挑戰」。

蘋果主要產品高度依賴中國的製造工廠和中國市場。（Reuters）

庫克表示：「第一要務是員工和合作夥伴的健康與安全。這就是我們的能量所在。」

蘋果公司2月初罕見的修改了季度營收指引，理由是疫情造成供應緊張，需求減弱。此前該公司還臨時關閉了其在中國的商店、辦公室和聯絡中心。據報道，蘋果的辦公室和聯絡中心已重新開放，超過一半的中國零售店也已恢復了業務。

另一方面，「股神」沃倫·巴菲特（Warren Buffett）日前在接受訪問時稱，巴郡（Berkshire Hathaway）的「第三大業務」是其所持蘋果公司的股份，僅次於保險和鐵路業務。根據巴菲特發給巴郡股東的年度信顯示，伯克希爾哈撒韋目前持有蘋果公司5.7%的股份。據2019年12月31日提交給政府的一份文件顯示，截至2019年年底，伯克希爾哈撒韋持有超過2.45億股蘋果股票，價值近720億美元。