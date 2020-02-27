百威亞太少賺6%　派息2.63美分　股價挫近3%

百威亞太（1876）公布截至2019年底業績，全年權益持有人應佔溢利8.98億元（美元．下同），按年下跌6.3%，每股盈利7.5美分，派末期息2.63美分。

期內收入65.46億元，按年升1.8%，計及匯率影響及範圍變動後按呈報基準計下跌 2.9%，每百升收入增長 4.9%，主要是由在各個市場持續實行的高端化戰略所驅動，並受收入管理措施支持。

單是第四季，純利為4500萬元，按年減少23.7%，收入12.02億元，減3.5%，總銷量15.41億公升，跌5.6%。

業績公布後，百威股價跌2.9%，報23.6元，成交7,125萬元。

料首兩個月中國收入減2.85億元

百威去年總銷量減少3%，主要是由於韓國行業及競爭環境嚴峻以及中國夜生活渠道於去年下半年表現疲軟所致。集團表示，新冠肺炎持續衝擊中國業務，夜生活渠道幾乎停止活動，餐廳活動非常有限，來自零售渠道（例如現代貿易、傳統貿易）的需求大幅減少，但電子商務渠道需求則大幅加速。

集團估計，今年首兩個月中國收入將按年減少2.85億元，正常化除息稅折舊攤銷前盈利將自然減少1.7億元，要視乎病毒的控制及客戶恢復正常運作，難以估算事件在未來數月的全面影響。不過，截至業績公布當日，集團已重開超過一半釀酒廠。