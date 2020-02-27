【新冠肺炎】摩根大通料待疫情消退　中國二季度GDP強勢反彈15%

摩根大通（JP Morgan）全球經濟學家Joseph Lupton認為，由於武漢肺炎的衝擊，中國第一季度GDP將出現4%的負增長；不過他預估到了第二季度，疫情已消退，中國經濟將強勢回彈，可望達到15%增長。

據《鉅亨網》報道，武漢肺炎疫情擴大至意大利、韓國和伊朗等29個國家，引發全球股市恐慌，投資人正努力對潛在病毒風險做出對策，但由於春節開工時間延長，中國工廠多數受關閉生產線，破壞了全球供應鏈。

華爾街開始對武漢肺炎疫情有反應，並紛紛下調中國乃至全球GDP增長預測。（AFP）

Joseph Lupton預估，中國人民銀行將增加更多的財政刺激計劃，這將有助於經濟復甦。

稍早前，國際貨幣基金組織（IMF）將2020年中國經濟增長前景下調了0.4個百分點，至5.6%；並使全球增長下滑0.1%。

IMF總裁Kristalina Georgieva表示，中國經濟將在第二季度恢復正常，對全球的衝擊也相對減少。不過目前他們也預估了最糟情況，若疫情持續時間更長且範圍再擴散，經濟要觸底回彈的時間也得等更久。

Joseph Lupton強調，投資人不能只看悲觀的數據，更須留意最底值在哪，好判斷經濟是否開始回彈。同時也要判斷跌幅是否減縮，假設過去下滑了50%，現在下滑30%，就仍有20%反彈。他又補充，中國經濟或許不用等到第二季度，說不定第一季度末就能看出復甦趨勢。