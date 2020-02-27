呂耀東：難估計疫情對銀娛首季盈利影響

澳門全部賭場在2月5日起停運15日。銀娛（0027）副主席呂耀東表示，暫時難估計盈利受到多大影響，「相信唔會細」，亦要視乎疫情何時受到控制，並透露現時銀娛每日經營開支約300萬美元，集團會盡可能降低。他又認為，澳門特首賀一誠關閉賭場的決定準確，「若疫情不馬上受控，未來手尾更長」。

賭場停運15日後，他指，客人量「只能逐步由零開始，慢慢做返上去」，相信疫情受控後，澳門造好衛生工作，客人覺得訪澳安全，便會重新回來。

對於現時在路氹的建築工程，他指地盤與娛樂場同步復工，目前所有在澳門工人正常上班，來自珠海及內地其他工人正在接受14日隔離，抵澳後會安排入住地方，逐步投入復工。他又指，會爭取銀娛三、四期在原定日期完工。

呂耀東透露，銀娛未有裁員的想法，亦對今年4月是否加薪未有決定，會考慮不同因素和疫情情況。他說，現時最著重是客人和員工的衛生和健康，集團希望能保障員工穩定收入和生活。

銀娛早前放棄競投日本大阪開賭的項目，呂耀東指，經過慎重考慮，認為日本有其他城市，或更切合集團未來在日本發展的方針，強調集團肯定對日本發展非常熱切，並希望能夠參與，未來會密切注意其他城市有否合適項目。