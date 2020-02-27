新地半年少賺25%　郭炳聯：若疫情持續　未來2年賣樓將受影響

新鴻基地產（0016）公布截至12月底中期業績，股東應佔溢利為154.19億元，按年跌24.7%，撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎盈利為134.22億元，按年跌2.26%；每股基礎溢利為4.63元，派中期息1.25元。

期內收入為387.11億元，按年升4.3%。物業銷售收入為162.8億元，來自物業銷售的溢利為68.5億元，按年升2.3%。按所佔權益計算，集團在年內錄得的合約銷售額為約216億元。

租金收入方面，新地收入為127.13億元，按年升3%，增長主要來自香港及內地的新收租物業。不過，集團指自去年年中起，社會事件導致經營環境轉差，特別是零售及酒店業，而年初新冠肺炎令短期市況進一步受打撃。

公司期內招標購入一幅西九龍商業地皮，可發展的總樓面面積達316萬平方呎，並計劃透過引入長線策略性投資者參與發展，截至6月底，新地在香港的土地儲備，按所佔總樓面面積計算，約為5,890萬平方呎，其中2,580萬平方呎是發展中物業，約3,310萬平方呎為已落成物業，用作長線投資。

郭炳聯表示，若疫情持續較長時間，預期集團物業銷售在未來2年會受到負面影響。（資料圖片）

若疫情持續 未來2年賣樓會受負面影響

新地主席兼董事總經理郭炳聯指，集團位於北角匯的新商場正分階段開業、上海ITC一期已於去年底試業，而南京國金中心第二幢寫字樓將於2020年落成。未來10個月，集團在港推售的項目包括北角海璇第二期、濕地公園的Wetland Seasons Park第二期、東山Central Peak、沙田多石街項目和屯門海榮路項目。內地方面，集團將在合適情況下推售多個住宅項目，包括蘇州、上海及佛山等。他表示，若疫情持續較長時間，預期集團物業銷售在未來2年會受到負面影響。

他續指，集團與社會共同渡過多個危機，會在艱難時期透過發展地標項目以支持香港，如亞洲金融風暴時發展國際金融中心二期，以及於2002年科技泡沫爆破後發展環球貿易廣場，未來將繼續在香港及內地投資。另外，由於新冠肺炎爆發，集團已為大部分商場租戶提供租金寬減以紓緩其經營壓力。