【收市總結】港股尾市反彈　全日升82點　九置復牌後插6%

撰文：林樂謙
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肺炎疫情繼續在全球爆發，美國更出現當地首宗未知病源個案，憂慮有社區爆發出現，拖累道指連跌5個交易日，盤後道指期貨繼續下試，與恒指期貨曾呈現交叉。
恒生指數今日收26778點，升82點；國企指數收報10593點，升91點；主板成交為1,104.7億元。
會德豐（0020）獲大股東以逾5成溢價提出私有化，該公司連同旗下的九龍倉置業（1997）下午1時復牌。九倉置業收報37.7元，跌6.2%，為表現最差藍籌；會德豐復牌後曾升至71元，升幅逾五成，收報66元，升39.7%。
人行或降準 內銀抽升
濠賭股再度走弱，銀河娛樂（0027）中午公布全年業績，少賺3%，股價跌2.2%，收報52.5元；金沙中國（1928）收報36.9元，跌1.6%，永利澳門（1128）跌1.1%，收報16.16元，澳博控股（0880）跌0.1%，收報9元。
人民銀行表示未來會「定向降準」，刺激內銀股抽升，工行（1398）升2.2%，收報5.46元；建行（0939）收報6.44元，升1.9%；中行（3988）升1.6%至3.16元；交行（3328）揚1.2%，報5.13元。
科技股方面，騰訊控股（0700）尾市走上，全日跌0.1%，收報399.2元，阿里巴巴（9988）接近以全日高位收市，報205.2元，升1.1%。