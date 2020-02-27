【零售寒冬】港人年花16.7萬元買名牌　約36%受訪者未來擬削開支

在社會事件及新冠肺炎疫情夾撃下，本地奢侈品市場受挫，有報告指消費信心已減弱。羅德公關與精確市場研究中心發表《2020年中國奢華品報告》顯示，於去年12月進行調查期間，有20%香港消費者及10%內地消費者稱未來一年會減少奢侈品消費，有32%香港消費者及44%稱增加奢侈品消費。

而在新冠肺炎爆發後，機構上周再訪問200位消費者，有意減少消費的港人由20%升至36%，計劃增加支出的則由32%降至21%，反映消費信心進一步減弱。不過，內地消費者受疫情影響較少，有兩成人認為疫情影響其消費，亦有42%認為無構成影響。

羅德傳播集團高級副總裁、大中華區奢侈品業務董事總經理高明認為，受中國經濟增長放緩、國際貿易摩擦等因素影響，中、港兩地消費者對今年奢侈品消費的信心減弱，再加上疫情打撃，今年奢侈品市場充滿挑戰，料增長將會放緩。

在新冠肺炎爆發後，有意減少消費的港人由20%升至36%，計劃增加支出的則由32%降至21%。（資料圖片）

港人年均奢侈品消費為16.7萬元

報告顯示，過去一年香港消費者在奢侈品上的年均消費約16.7萬元，內地消費者為33萬元，其中內地三線及以下城市年均消費為39.4萬元，高於一線城市的 34.4萬元，反映低線城市具有強大的購買力，成為未來內地奢侈品市場發展的增長動力。

高明認為，在市況疲弱下，零售商須加強客戶關係以接觸消費者，而港人較習慣於實體店購物，品牌要調整店舖網絡及增加網上銷售渠道。他另指內地三線城市有發展潛力，報告反映當地人對明星及KOL效應較其他地區受落，應加強這方面的營銷，品牌之間亦應合作增協同效應。

日本首次取代香港成為內地人過去12個月的首選旅遊地，在未來12個月的旅遊取向中，香港更跌至第五位。（資料圖片）

日本取代香港成為內地人首選旅遊地

旅遊方面，日本首次取代香港成為內地人過去12個月的首選旅遊地，而在未來12個月的旅遊取向中，香港更跌至第五位，排名於日本、法國、美國及英國之後。至於香港消費者過去12月的首選地中內地排名第二，未來12月取向則跌至七位。

機構於去年12月調查來自中國內地與香港2,100位消費者，覆蓋香港及內地一、二、三線多個地區；其中1,599名來自中國內地，501名來自香港，內地受訪者平均家庭年收入135.8萬元人幣，香港則為99.7萬元。機構再於上周訪問200位消費者，詢問有關新冠肺炎對消費影響。