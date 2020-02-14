名店「疫市」員工安排　LV返2日放2日　有品牌月派5000元津貼

武漢肺炎疫情仍未受控，市民減少外出消費，自由行銳減，令零售業舉步艱難。除本地零售商如周大福（1929）及莎莎（0178）等暫停營運個別分店外，《香港01》訪問零售業界人士後，發現不少知名奢侈品及美妝品牌也出招「抗疫」，陸續調整前線員工工作安排，由「返兩日、放兩日」，到提供額外有薪假期不等。

不過，也有護膚品牌前線員工控訴公司「冷處理」今次疫情，不但要求員工「放大假」及預支例假，且在未能提供足夠消毒用品的情況下，繼續向客戶提供美容及修眉服務，擔心自己隨時受感染。

武漢肺炎肆虐，LV等多個國際知名品牌都更改前線銷售人員的上班安排。﹙資料圖片﹚

LV返2日放2日 Coach每周1日有薪假

武漢肺炎大爆發，一眾大牌子急急變陣，以作應對。《香港01》獲悉，國際奢侈品品牌如LV及Tiffany & Co.，近日已因應疫情變化，更改前線人員的上班安排，將他們分為A、B兩組，實行「返兩日、放兩日」的輪休機制，以減低員工交叉感染的風險。

其中，Tiffany & Co. 前線員工亦改行「一更制」，而曾經前往內地的同事回港後，須自我隔離14天。

另外，美國輕奢品牌COACH回應《香港01》查詢時確認，門店員工每周獲發1天額外有薪假期，懷孕的同事亦獲安排放有薪假，盡最大程度配合員工的家庭需要作出適當的工作安排。同時，香港門店營業時間已相應縮短，預留更多時間清潔消毒門店環境，並已為前線員工提供口罩。

有Dior員工指被要求放年假

不過，也有品牌暫時「未變陣」。據悉，LVMH集團旗下品牌Dior暫無特別上班安排，該品牌彩妝部一名前線員工Natalie（化名）向《香港01》透露，公司未有就疫情調動更表，近日反而要求員工放年假、清理累積的加班時數，以至預支下月例假，更考慮要求同事放無薪假。她表示，身邊的同事平均一星期內已放3至4日年假，有員工因擔心受感染而申請放無薪假，卻被拒絕，而店舖繼續提供美容服務。

Natalie（化名）大呻︰ 「依家疫情越嚟越嚴重，各大品牌都已經推出『良心』政策，但Dior只係出咗封感謝信，完全無任何Action Plan！」《香港01》取得該封感謝信，內容提到︰「感謝各同事為公司帶來鼓舞及勇氣，使危機感轉化為機遇。」稍早前，Dior主席兼首席執行官Pietro Beccari也向員工發內部郵件稱︰「本人早前贈予全球Dior專門店經理的虎眼石有助加強活力能量，本人深信憑著大家的堅毅精神，配合謹慎防疫對策，定可戰勝疫情。」

記者就武漢肺炎疫情下的本地員工特別安排，向LVMH集團及Dior查詢，惟截稿前未得到回應。Tiffany & Co.則回應指，集團已盡力確保中國及亞太區管理團隊，了解冠狀病毒的傳播情況，確保遵守已建立的法規要求，以及了解當地的衛生和旅行建議。目前公司已暫時關閉受影響地區的多間商店，將繼續監測情況並做出必要的安排，以確保員工和客戶的健康與安全。

Coach回應查詢時亦確認，門店員工每周獲一天額外有薪假期，懷孕的同事亦獲安排放有薪假。（Getty Images）

Estee Lauder派發津貼

另一零售「重災區」──化妝品方面，美國化妝品公司Estee Lauder早前實施「返一日、放一日」的安排，並要扣除員工的例假。有前線員工向記者透露，經員工反映後，集團最後決定取消上述特別上班安排，並在2、3月各派發5,000元津貼，每月提供額外6日有薪假期，與員工共渡疫情難關。

該品牌一名門店銷售員工Selena（化名）透露：「去年社會運動爆發前，平均每月佣金約有1萬元，加埋底薪每月收入都有1.5萬左右，不過去年下半年生意轉差，每月佣金少3,000至4,000元，搵得好少，好多Sales朋友搵到工都想走。」她同時表達對疫情的擔憂，「每日嘅接觸範圍都好廣，你唔會知道個客係邊度黎，都驚會中招。」

本地有機護膚品牌BEYORG的前線員工Helen（化名）則透露，由於公司縮短營業時間，提早至晚上8時收舖，員工從早午晚三更減至兩更，多餘人手被要求放年假及調舖，她近一星期亦被要求放3天年假。

她續稱，不滿公司「冷處理」疫情安排，「行家已經實施緊返兩日、放兩日嘅安排，又暫停所有美容同修眉服務，但公司好似當無事發生過咁，只係每日派一個口罩，消毒用品都唔夠用，又要繼續幫客人做Facial，有時員工驚中招，會拒絕幫大陸客做。」

Estee Lauder集團在2、3月各派發5000元津貼，每月提供額外6日有薪假期，與員工共渡疫情難關。（資料圖片）

BEYORG回應查詢時表示，自新型肺炎病毒爆發以來，公司相應調整了各門店的營業時間及人手安排，但就無因而要求同事必需放3天年假，而是按員工意願就業務需求及客戶需要作出相應處理；又指公司具備充足的消毒用品、防護措施及內部指引給予員工以確保安全及門店衛生，令美容服務可以如常運作，亦向員工和客人作出相關指引，包括拒絕為過去14天內曾到訪中國，或有傳播性病菌、出現咳嗽、發燒等症狀的客人提供服務。

學者料市況續蕭條

各大零售品牌「疫市」變陣，規模近年罕見。中大商學院客席教授冼日明表示，自疫情在港爆發後，對本港經濟影響深遠，內地旅客不再訪港，本地居民情願留在家中，特別是需要人與人之間接觸的服務性行業，包括零售、餐飲、美容服務等首當其衝。

他預期，多間零售商部分店舖決定暫時停業，市面將持續蕭條，「舖租咁貴，商戶每日開每日蝕，人工又畀唔到，有足夠資本既都可能照比一半人工，或者叫員工放假，始終員工都要食飯、供樓；但畀唔到既，分分鐘未來1至2個月都要結業，咁就會出現失業潮。」