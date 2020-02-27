樂視網去年蝕逾百億元人民幣　存負資產風險　退市或成定局

樂視網（深圳：300104）公布2019年全年業績快報，實現營業總收入4.9億元（人民幣，下同），按年下跌69%；股東應佔的淨虧損擴大至112.8億元，按年大增1.75倍；每股虧損2.83元。

樂視網稱，巨額虧損主要歸咎於樂視體育和樂視雲違規擔保的巨額賠償，由於截至去年底，有樂視體育18方投資人對公司提起仲裁，其中15宗仲裁案均為公司敗訴，經評估未決仲裁結果及未來潛在被控的可能性後，決定計提樂視體育、樂視雲案件負債約98億餘元。

總資產降至63.4億元

不過，扣除非經常性損益後，歸屬母公司淨虧損14.82億元。集團指，是因為公司品牌信譽持續受損，廣告業務收入、會員及發行業務收入相按年持續下滑。而早前購置的影視版權等長期資產攤提成本逐年攤銷，導致去年公司營業總收入、營業利潤、利潤總額大幅下降。

截至去年末，上市公司總資產餘額為63.4億元。樂視網在業績快報稱，集團在2019年全年經審計後歸屬於上市公司股東的淨資產為負的風險，意味著樂視網退市幾成定局。

去年5月10日，深交所宣布樂視網因觸及《創業板股票上市規則（2018年11月修訂）》第13.1.1條規定的暫停上市情形，依據深交所上市委員會的審核意見，決定自2019年5月13日起暫停樂視網股票上市，停牌至今。