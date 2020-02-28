【新冠肺炎】中國中小企業復工率為32.8%　外企陸續復工復產

中國工業和信息化部（工信部）副部長張克儉2月27日在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，根據工信部對220萬使用雲平台的中小企業監測數據顯示，隨着一系列幫扶政策的落地實施，中小企業復工率雖整體仍然不高，但是也出現了幾個積極的變化。

企業復工加強防疫措施。2月9日，在山東青島城陽區一企業車間內，工人在排隊領取口罩。（新華社）

一、復工率在穩步提高。2月26日復工率為32.8%，比23日提高了3.2個百分點。

二、製造業中小企業在大企業產業鏈的帶動下，復工率提高較快。2月26日的復工率達到了43.1%，比23日提高了6.2個百分點。同時，在線辦公、在線教育等在線服務優勢突顯，信息傳輸、軟件和信息技術服務業的中小企業復工率超過了40%。

三、各省份中小企業復工率均穩步提升，多數每日升幅在1個百分點左右。目前有7個省份中小企業的復工率超過了40%。

此外，據《經濟日報》報道，受疫情影響，外資企業在中國的投資經營狀況備受關注。多項調查和研究顯示，中國吸收外資的綜合競爭優勢沒有改變，大多數外資企業投資中國的信心和戰略沒有改變，仍然看好中國市場長期發展前景，有些正在繼續加大對華投資。大眾汽車集團（中國）有關負責人表示，中國政府採取了強有力的措施來抗擊疫情，相信此次疫情對中國經濟的影響是階段性的、短暫的，不會改變中國經濟長期向好的基本面，大眾汽車對中國市場抱有信心。

中國商務部2月27日發佈數據稱，上海加大對重點外資企業支持力度，840家重點外資企業監測顯示，截至2月25日，復工率已經超過99%。此前，商務部發布的數據顯示，上海、山東、湖南等地重點外資企業復工率已超過80%，預計於2月底多數地方基本實現復工復產。

新冠肺炎疫情之下，多家知名券商和機構紛紛表示，疫情對中國經濟帶來的影響是短期的，相信疫情不會改變中國經濟長期向好的趨勢，未來最好的投資機會依然在中國。

「中國經濟具備戰勝風險和挑戰的良好條件，長期向好的趨勢不會改變。我們對中國經濟未來增長保持樂觀，並相信經歷此次疫情後，中國經濟未來發展將變得更加健康。」諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·默頓（Robert Merton）日前對中國醫務工作者抗擊疫情付出的努力，以及中國為世界經濟增長所作努力表示肯定和感謝。