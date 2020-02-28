中國去年經濟增長6.1%　人均GDP首破1萬美元

中國國家國家統計局公布的數據顯示，初步核算，2019年全年國內生產總值990,865億元人民幣，比上年增長6.1％。

中國國家統計局副局長盛來運介紹，2019年中國經濟總量逼近100萬億元大關，按年平均匯率折算達到14.4萬億美元，穩居世界第二位；人均國內生產總值70,892元，按年平均匯率折算達到10,276美元，首次突破1萬美元大關，與高收入國家差距進一步縮小。

盛來運在《2019年統計公報》評讀中指出，必須清醒地看到，中國仍處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有變，中國是世界上最大發展中國家的國際地位沒有變，發展不平衡不充分的問題依然突出，醫療、教育、住房等公共服務領域存在不少短板，需要我們持續努力，久久為功。當前，面對新冠肺炎疫情對中國人民生產生活造成的不利影響，要更加緊密團結，下更大力度做好「六穩」工作，保持經濟持續健康發展，確保全面建成小康社會圓滿收官。

數據顯示，2019年末全國民用汽車保有量26,150萬輛（包括三輪汽車和低速貨車762萬輛），比上年末增加2,122萬輛，其中私人汽車保有量22,635萬輛，增加1,905萬輛。民用轎車保有量14,644萬輛，增加1,193萬輛，其中私人轎車保有量13,701萬輛，增加1,112萬輛。

中國國家統計局數據顯示，2019年末，高速鐵路營業總里程超過3.5萬公里，佔全球高鐵里程2/3以上；高速公路里程超過14萬公里，穩居世界第一。