新世界：疫情對經濟影響較沙士大　續寬減個別租戶3月租金

新世界（0017）執行副主席鄭志剛出席電話會議時表示，新冠肺炎疫情對經濟影響較沙士大，各行各業起很大的連鎖反應，尤其零售、旅遊及餐飲業，不過觀乎沙士後經濟快速回復，認為本港經歷陣痛後可否極泰來，集團會預留充足彈藥應對市況，並指無裁員計劃。

他對樓市前景審慎樂觀，預期未來2至3年每年合同銷售額達150至200億元，即使疫情影響買樓意欲，但樓市仍有剛性需求，疫情後市場會釋放購買力，料今年樓價走勢穩定橫行。

集團旗下地盤早前停工兩周防疫，他指目前地盤已全面復工，對大圍站住宅項目的推售部署並無影響，該項目已申請預售樓花同意書，計劃於今年第2季開售，涉約3,090伙開放式至4房戶。

個別租戶續寬減3月租金

商場方面，鄭氏指，集團旗下商場由去年7月已推出紓緩措施，亦寬減租戶去年10月及11月租金，以及派發逾千萬元消費劵，早前已寬減個別租戶2月租金，有關措施會持續至3月，減幅視乎個別租戶而定，與租戶共渡時艱，相信疫情好轉後，消費市道將很快復甦。

集團於2020財年出售非核心資產約60億元，他稱並非代表看淡後市，而是增加現金流應對目前逆境，會待合適時候再入市，同時優化資產組合，及預留現金發展核心資產，並預見未來沒有發行股票集資的需要。

集團早前捐出300萬呎農地發展社會房屋，其中與社企要有光發展天水圍站「光村」，他指目前已完成前期工作，今年上半年會向城規會申請先建100伙，預期2022至2023年落成。另外，已與6間非牟利團體達成初步協議，於新界各地興建約60萬平方呎的社會房屋。