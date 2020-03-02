【新冠肺炎】港交所﹕逾1300間上市公司可於本月底前公布業績

武漢肺炎疫情在內地肆虐，為確保員工不受感染，不少會計師事務所前往內地進行核數等工作，讓外界擔心本港上市公司因無法趕及發布業績的死線而停牌。香港交易所（0388）上市主管陳翊庭今早在立法會出席財經事務委員會時指出，有1,304間需於本月底公布全年業績的上市公司指出，可以按時公布經審核的業績，另有122間表示根據聯合聲明的彈性安排公布財務數據。

行政總裁李小加則補充，市場須在有序及資訊靈通情況下進行，若一刀切押後業績公布期限，投資者可獲得的訊息變得不足及不合時。

本港共有1,781間上市公司以12月為年結，相關上市公司須於本月底或之前公布全年業績。陳翊庭指出，已經與當中1,754間上市公司作溝通，共有1,304間上市公司可以按時發布業績，並指出港交所會繼續與餘下公司進行溝通，了解其最新情況。

稱日後會吸引海外企業來港掛牌

陳翊庭又指出早前已聯同證監會﹑財務匯報局﹑香港會計師公會等業界組織舉行會議，收集業界意見，並指出已在上周五就上市公司較關注的業績公布，刊發常見問題集。

在談及疫情擴散致全球金融市場大跌時，李小加直言疫情為市場出現大幅波幅的潛在風險之一，不過過去一年港股升幅不及美股，所以美股有更大調整空間。

李小加又指出港交所一向吸引中資企業來港上市﹑外資可對其投資的「外資加內企」模式，日後會嘗試以「內資加外企」，即吸引海外公司來港上市，以吸引內地投資者參與。