【延發業績】港交所：初步業績存差異　不採紀律行動

武漢肺炎疫情令核數師北上核數受阻，讓外界擔心或會導致上市公司無法趕及公布業績時限，或因此停牌。早前會計行業倡議港交所（0388）推遲上市公司發布業績的期限。港交所今日以「常問問題」的方式釐清細節，提及如果發行人能在3月31日之前，刊發未與核數師議定的初步業績公告，股份可以繼續買賣。

港交所重申一般不會將發行人的證券停牌，前題是發行人有於公告中強調財務項目存在不確定性的地方。

不因重大差別而採取紀律行動

業界早前憂慮，初步業績與最終議定業績，財務數據可能有差異。港交所指，證監會及聯交所將不會僅因重大差別而採取紀律行動，並將考慮發行人及其董事在處理賬目方面是否「勤勉合理」，或對現有資料作出了「真誠的努力」。

港交所指，除初步業績外，上市公司可在公告包含以下資料，解釋為何未有取得核數師的同意；預期將會與核數師議定業績的日期；業績是否經與審核委員會議定，以及如果存在分歧，提供該等分歧的詳細信息。

港交所又允許未能在4月30日刊發年報的上市公司，延遲刊發年報，指將按特定情況及聯交所於諮詢過程中所獲得的資料，個別豁免要求並允許延遲刊發年報，考慮發行人能夠在3月底前刊發的財務資料，以及新型冠狀病毒感染疫情對個別發行人的影響。