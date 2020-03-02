【收市總結】美日央行暗示放水　亞太區股市反彈　港股升161點

撰文：張偉倫
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美國聯儲局及日本央行先後發出聲明，指出會作出適切措施應對疫情。有關聲明有助穩定投資者情緒，亞太區內股市普遍反彈，日本股市升201點，港股升幅亦曾超過200點。
恒生指數收市報26291點，升161點；國企指數收市報10485點，升182點，成交額為1,254.4億元。
手機設備股表現理想，舜宇光學（2382）升4.8%，收市報127元，瑞聲科技（2018）升1.9%，收市報52元，通達集團（0698）升4.1%，收市報0.77元，鴻騰（6088）升3.2%，收市報2.25元。
出口股亦上揚，申洲國際（2313）升5.6%，收市報101.1元，互太紡織（1382）升3.1%，收市報5.02元，敏華控股（1999）升1.1%，收市報5.69元。
內房股今日處於強勢，碧桂園（2007）升3.5%，收市報10.68元，中國海外（0688）升1.9%，收市報26.65元，中國恒大（3333）升1.5%，收市報17.76元。
科技股亦上揚，騰訊控股（0700）升0.5%，收市報388元，阿里巴巴（9988）升2.3%，收市報204.6元，美團點評（3690）升0.4%，收市報99.3元。