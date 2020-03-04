美銀降三桶油目標價　中海油續被視為行業首選

美銀發表報告，新冠肺炎疫情正波及全球，影響全球經濟。故削油價預測外，但同時降「三桶油」目標價，行業首選仍是中海油（0883）。

報告指，受到新冠肺炎疫情影響，疫情可能威脅全球，甚至令全球出現短期經濟衰退。美銀經濟分析員調低今年內地經濟增長預測至5.2%，全球GDP增長亦只增長2.8%。

基於最新疫情帶來的影響，美銀降低今年布蘭特原油的平均油價，價格由從60美元降至54美元；紐約油價則從54美元削至49美元。更估計油價或有機會下潛至30美元。

美銀又稱，內地發生新冠肺炎疫情剛好是對能源需求最低時段，故庫存未有大幅攀升。但按最新情況，美銀亦調低今年內地燃氣需求增長，由原先按年升8.3%，削至按年升6%，同時將三桶油今明兩年的盈利預測削至33%及4%。

中海油為首選石油股 中石油重申「買入」評級

眾多石油股中，美銀首選仍是中海油。因估計2019至2021年產量複合增長達6%，同時每桶成本僅30美元。而下半年至2021年油價潛在反彈下，相信會最受惠，因而維持「買入」評級，而目標價從16.7元降至14.1元。

至於中石油（0857），美銀稱股價創15年新低，跌至3.02元，相信潛在利淡因素已反映，加上股息率達5.5厘，估值吸引，故重申「買入」，故目標價由4.9元下降至4元。

不過，美銀認為中石化（0386）下遊業務疲弱，加上現金流有壓力，維持「中性」評級，目標價由5.4元降至4.5元。