【新冠肺炎】疫情席捲全球　各國接連推出緊急經濟刺激方案

武漢肺炎疫情席捲全球，不單止對經濟活動帶來衝擊，並且有多人染病後死亡，直接打擊投資者信心。為安撫投資者情緒，從美國到澳洲，全球很多主要經濟體已經宣布多項不同的方案，以致力於穩定受疫情影響較大的經濟。

除中國外，韓國、意大利、美國、日本的新冠肺炎病例也在不斷上升。在此背景下，全球各主要國家已開始採取行動應對經濟可能步入的「危機」。

中國國務院總理李克強於周二（3日）主持召開國務院常務會議，部署完善「六穩」工作協調機制，強調必須更有針對性加大穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作力度，充分發揮宏觀政策、外貿外資、金融穩定協調機制作用。

美國疫情升級，在柯克蘭生命護理中心，醫護人員正準備將一位躺在擔架上的病人轉移到救護車上。（Reuters）

同日美聯儲（Fed）宣布緊急降息。在這之前，全球多國已宣布了10多年來規模最大的緊急財政方案來應對10多年來最大的經濟挑戰。

意大利已積極宣布兩輪援助計劃，但其債務水平會制約其後續財政空間。意大利經濟部長前幾天宣布，意大利將推出高達36億歐元的措施來幫助穩定其經濟，這些措施將包括為收入下降25%的公司提供税收抵免，併為該國的醫療服務提供額外資金。

在此之前，政府於2月28日宣布了一項價值9億歐元的援助計劃，用於受災最嚴重的地區。意大利已經表示，可能會要求歐盟在預算赤字問題上留有餘地。

日本首相安倍晉三承諾將推出一項緊急方案來應對冠狀病毒的快速傳染，呼籲各方合作，目前他面臨着外界對其採取嚴厲預防措施的批評。該計劃出台之際，日本政府正加大對該病毒的應對力度。安倍在新聞發佈會上表示﹕「日本將在10天左右的時間內，動用價值超過2,700億日圓的儲備資金，並迅速制定第二套應急方案」。

當地時間3月3日，安倍對日本國會表示其已經制定了一套支出方案，以防範各種風險，資金來源是截至2021年3月的本財年和下一財年的補充預算。安倍政府將仔細研究冠狀病毒對全球和日本經濟的影響。如果有必要採取進一步措施，其將毫不猶豫地採取行動。日本央行行長黑田東彥暗示，央行準備在必要時穩定市場。

韓國正準備先開啟財政閘門，以減輕新型冠狀病毒對經濟的影響。這種病毒已導致韓國許多地區的日常生活陷入癱瘓。韓國財政部最近表示，它正在準備一份額外預算，並將很快提交國民大會批准。韓國央行上週並未選擇降息，而是在一份決策後聲明中表示，將判斷是否會調整貨幣政策以及寬鬆程度，同時「徹底評估」冠狀病毒疫情的嚴重程度及其對國內經濟的影響。該行還表示，將提高受影響企業可獲得的低息貸款上限。

當地時間3月3日，澳洲央行將利率從本已處於歷史低位的0.75%下調至0.5%。澳洲已經打開了經濟刺激大門，目前在等待財政部的建議，以應對病毒的影響。澳洲政府正在為教育和旅遊行業制定刺激方案，這些部門已經受到病毒的嚴重打擊，並且正在考慮支持出口行業。於此同時，澳洲聯邦政府和州政府將啟動他們的計劃，為疾病的廣泛傳播做準備。

2月25日，在美國加州舊金山唐人街的一個市場裏，女工們戴着口罩。（Reuters）

馬來西亞政府宣布了針對疫情擴散的一攬子措施，重點是「提振信心、刺激增長和保護就業」。總金額為200億馬幣，大約是其GDP的1.3%，其中30億馬幣來自聯邦政府的額外支出，35億馬幣來自馬來西亞央行的貸款，127億馬幣來自EPF員工公積金降低。馬來西亞政府將2020年的經濟增長預期從4.8%下調至3.2%-4.2%。

2020年的財政赤字目標修訂為GDP的3.4%（與2019年的3.4%相同，但比最初3.2%的目標更寬）。其他刺激方案包括對一些旅遊企業納税延期6個月，減少退休基金的最低供款，以及實施基礎設施升級和補充維修的資金。

英倫銀表示，正與英國財政部和國際機構合作，確保採取一切必要措施，保護其銀行體系和更廣泛的經濟來應對疫情帶來的影響。英國央行談到該行將繼續監控事態發展，並評估其對全球和英國經濟，及其金融體系的潛在影響。

印尼也正在制定第二套經濟刺激方案，以提振這個東南亞最大的經濟體。這是印尼央行抗擊冠狀病毒對金融市場影響的積極舉措之一。印尼的新財政方案將包括那些不包括在預算中的支出，這意味着該國赤字可能會擴大，超出最初設定的佔GDP的 1.76%這一目標。