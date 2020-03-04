東亞全面檢討業務及資產組合　Elliott申請暫停訴訟　股價揚逾3%

東亞銀行（0023）宣布，將對其業務和資產組合進行全面檢討，以確保與其策略重點保持一致並增加股東價值。

該行指，今次檢討將專注識別潛在策略性交易，該等交易將可提升該行現有業務和資產的價值，以及潛在非核心資產的策略替代方案。該行已就今次檢討聘請高盛（Goldman Sachs）為其財務顧問。該行將在今年6月30日之前公布檢討的最新情況。而該行今日發出的公告得到 Elliott Management Corporation （「Elliott 」） 的支持。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋及李民斌表示，為提高該行的資本效率和提升股東價值，其中一項重要工作是審視該行組合中資產能否配合該行的策略，以及衡量相關資產的價值。

Elliott聯席行政總裁兼聯席投資總監Jonathan Pollock表示，Elliott支持東亞銀行今天宣布將進行全面的策略性檢討，期待繼續與管理層和董事會就增加股東價值的機會進行對話。Elliott將申請暫停（法院下令的「暫停」） 不公平損害訴訟程序， 該程序是先前由Elliott針對該行及該行若干前任和現任董事所提出。

有關消息帶動股價上揚，最新報17.26元，升3.5%。