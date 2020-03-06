新債王岡拉克稱聯儲局陷入恐慌　華爾街投行料3月底前或再行動

美國聯儲局在周二（3日）突然大幅減息半厘，華爾街經濟學家普遍認為，美聯儲會在3月底前再次降息，以減輕新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。

DoubleLine Capital行政總裁、有債王之稱的「新債王」傑弗裏·岡拉克（Jeffrey Gundlach）3月5日表示，他認為聯儲在本周早些時候降息時陷入了恐慌，並認為美國短期利率將趨於零。

岡拉克說：「如果我們回顧歷史，一旦美聯儲在兩次會議之間進行恐慌性降息，尤其是降息幅度為50個基點時，他們通常會很快再次降息。因此，我認為美聯儲將再次降息，甚至可能在兩週之內就會採取行動。」

岡拉克還表示，目前持有黃金是最佳選擇，金價正不斷創新高。

製造業低迷是美國經濟的一大痛點。圖為，在美國馬薩諸塞州梅德福德惠靈頓站拍攝的中車長客為波士頓橙線地鐵「量身訂製」的首批車輛。這批地鐵列車整車具有完全自主知識產權，是中國首批依照美國標準生產的地鐵車輛。（新華社）

同樣，相當多的經濟學家們預計，美聯儲將在3月17日至18日的會議上進一步採取行動，以跟進本周的緊急降息。他們表示，美聯儲並不是試圖救市，相反，官員們是希望減輕對冠狀病毒爆發後預期的經濟衝擊。

CIBC Capital Markets首席經濟學家艾弗裏·申菲爾德（Avery Shenfeld）表示，美聯儲沒有理由不降低利率。該機構預計美聯儲將在3月18日降息25個基點，並在4月底的會議上再降息25個基點。Shenfeld指出，如果經濟設法以某種方式避免了大幅下挫，那麼中央銀行總是可以重新加息。

德意志銀行（Deutsche Bank）研究部全球經濟研究主管彼得·胡珀（Peter Hooper）預計，2020年上半年美國經濟將「放緩至接近零」。該機構預計美聯儲3月18日將進一步降息50個基點。

野村證券（Nomura）預計美聯儲3月18日將降息25個基點，4月再降息一次。