【新冠肺炎】疫情衝擊蘋果在中韓的供應鏈

新冠肺炎疫情對蘋果公司的衝擊並沒有減輕，在中國和韓國產業鏈緊張之際，蘋果在印度的擴產計劃也是極其艱難。

冠肺炎疫情在全球蔓延，對於科技行業的影響繼續擴大，其中韓國也成為重災區之一。韓國擁有眾多的科技和電子公司，尤其包括美國蘋果的供應鏈，在這一次疫情中，韓國公司受到了一個又一個的影響，一名高管表示，現在只能仰天長歎，感覺很無力。

對於一家生產蘋果公司和LG電子公司使用的智能手機組件的韓國跨國公司來說，新冠病毒的流行帶來了一個接一個打擊。首先，最初的疫情爆發迫使其位於中國的工廠關閉了近三週，並導致中國工廠對本公司越南工廠的供應開始枯竭。然後，當病毒傳播到韓國時，旅行限制阻止了其工人在位於港口城市海防的工廠繼續提升產能。

此外，據《彭博》報道，蘋果公司已經向其零售員工發出警告稱，用於為顧客換機使用的iPhone手機將面臨供應短缺；在蘋果公司的一些零售店中，還出現了手機維修所需要的個別零部件短缺的情況。供應短缺狀況預計將持續2周至4周。

分析普遍認為，在新冠肺炎疫情的衝擊下，蘋果產品2020年的銷量和產量將下滑。（Reuters）

蘋果首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook）早前在接受《霍士新聞頻道》採訪時表示:「我認為過去幾天的疫情焦點已經從中國轉移到了韓國和意大利，所以我認為非常重要的是看看那裏會發生什麼，以及是否會有新的東西出現。」「我們的供應鏈中，中國供應商相對更重要，但我們在韓國有很好的業務，在韓國也有供應商，在意大利也有供應商，在那裏也有很好的業務。我們需要關注事情的發展。」

值得值得一提的是，《The Information》3月5日發佈了一份詳盡的報告，詳細探討了蘋果公司在印度擴展其製造業務所面臨的挑戰，包括當地嚴格的勞動法，不太令人滿意的健康和安全標準以及貿易保護主義政策，這些政策導致智能手機組件的關税上升。

這份報告的部分摘要如下：例如，2018年與蘋果的洽談的印度供應商之一是Superpacks，該公司在班加羅爾經營一家包裝工廠。蘋果派審計員評估其供應商責任實踐是否符合蘋果公司的標準。審計發現了數十起違規行為。該工廠沒有存儲化學品的安全措施，缺乏對噪音和廢水的監控，並且沒有數項環境和施工許可證。一位接近蘋果的人士說，它沒有為工人正確地測試飲用水，而且該地點沒有消防栓系統。蘋果花了幾個月的時間推動Superpacks來解決違規問題。但是，這家印度公司停止提供更新，並且錯過了修復的截止日期。蘋果最終沒有與其簽訂一份商業合同。Superpacks沒有回覆置評請求。