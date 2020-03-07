2月交易量創有史以來最大降幅　房企如何擺脱困局

據克而瑞最新監測數據，中國27個重點城市二月新建商品住宅僅成交了240萬平方米，按月降幅高達83%，按年下滑77%。

《每日經濟新聞》周五（6日）報道，在新冠肺炎疫情影響和衝擊下，2月中國樓市交易量創下有史以來最大跌幅。

房企的銷售業績也隨之出現大跌，超八成的百強房企2月單月和1月至2月累計業績按年雙降。中國國家統計局數據也顯示，2月份與房地產密切相關的建築業生產經營活動放緩。

作為房地產企業，在復工復產方面如何自救？政策上還有哪些空間？

北京市房地產法學會副會長兼秘書長趙秀池認為，房地產行業復工復產面臨的問題主要包括：第一，疫情未完全消退，復工復產還有疫情擴散的風險。第二，人員不能及時到崗。第三是資金困難。第四，短期內，市場需求得到抑制。由於停工停產，收入減少，導致個人購買力下降。

疫情對於房地產企業的影響是非常大的，政策應當以扶持供給側為主，輔以推動需求的回升。從供給側來說，主要解決企業資金壓力。（新華社）

戴德梁行大中華區副總裁王盛認為，疫情當下，各地政府的嚴格防控措施導致大多數工人無法返城務工，影響房地產在建項目。對於寫字樓業主而言，隨着樓宇內企業租戶到崗人員的逐漸增多，如何做好安全防疫工作是他們目前要面對的最大挑戰。同時由於受疫情影響，市場租賃成交暫緩，直接拉長了項目去化時間，在一定程度上影響業主的經濟效益。

目前高度依賴客流的購物中心、影院等娛樂場所仍舊門庭冷落，實體零售行業受疫情的影響仍在持續，短期內受到的影響和壓力都是巨大的。

值得注意的是，電商、食品超市、社區便利店等小業態在疫情過程中對消費市場起到了巨大支撐作用。

疫情下投資者對商業地產的大宗物業投資仍抱有信心。住宅市場受疫情影響，目前面臨的問題大多是施工工程告停、售樓處關閉、中介業務停滯等。2020年又是開發商的償債高峰期，面臨更大的金融壓力。